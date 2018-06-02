«الهيئة» تودع عبدالملك في احتفالية أنيقة

معتصم عبدالله (دبي)

نظمت الهيئة العامة للرياضة، بحضور حشد من قيادات الاتحادات الرياضية، مساء أمس الأول، احتفالية أنيقة بقاعة بني ياس بفندق حياة جراند بدبي، على شرف إبراهيم عبدالملك الأمين العام «السابق» للهيئة، بعد ترجله عن منصب الأمين العام الذي شغله منذ العام 2006، وقبول استقالته المقدمة في اجتماع مجلس الإدارة الأخير في أبريل الماضي.

وشهدت الاحتفالية التي حملت شعار «الوفاء والعرفان» لإبراهيم عبدالملك الأمين العام السابق للهيئة، حضوراً لافتاً تقدمه الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد التنس الأرضي، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومعالي حميد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأعضاء مجلس إدارة هيئة الرياضة، وعبد المحسن فهد الدوسري وخالد المدفع الأمناء العامين المساعدين للهيئة، وحشد من رؤساء وقيادات الاتحادات الرياضية.

وخاطب معالي اللواء محمد خلفان الرميثي الاحتفالية الحاشدة مرحباً بالحضور في احتفالية الشكر والعرفان للأمين العام «السابق» للهيئة، مشيداً بالدعم اللا محدود للقيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وقال: «جميعنا يشهد على المسيرة الحافلة والدور الفاعل الذي قام به إبراهيم عبدالملك، خلال سنوات توليه منصب أمين عام الهيئة، في دعم الحركة الرياضية، وتحقيق الإنجازات والنجاحات التي ساهمت في تعزيز مكانة الرياضة الإماراتية محلياً وخارجياً».

وذكر أن الهيئة ارتأت إقامة الاحتفالية لتكون بمثابة شكر وعرفان للمسيرة ولكل الجهود التي بذلها الأمين العام السابق، مؤكداً استحقاقه عبارات الثناء والشكر، وختم قائلاً: «شكراً وما قصرت إبراهيم عبدالملك على ما قدمته وما قمت به، متمنين لك كل التوفيق والنجاح»، من جانبه ألقى الشاعر جاسم العبيدلي قصيدة شعرية ثمن من خلال أبياتها جهود الأمين العام السابق للهيئة في مجال الرياضة.

وتسابقت الاتحادات الرياضية خلال الاحتفالية لتكريم إبراهيم عبدالملك من خلال إهدائه مجسمات تذكارية، حيث جاءت البداية باتحاد التنس الأرضي الذي قدم رئيسه الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم هدية تذكارية، لتتوالى بعدها فقرات التكريم من الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، واللجنة الأولمبية الوطنية ممثلة في معالي حميد القطامي، وعارف العواني، أمين مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الكرة ممثلاً في مروان بن غليطة، ومحمد عبدالكريم جلفار، رئيس اتحاد اليد، والمستشار محمد الشريف، وزارة تطوير البنى التحتية، ومروان أحمد الصوالح، رئيس اتحاد الرياضة المدرسية، واللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس اتحاد السلة، وأسامة الشعفار، رئيس اتحاد الدراجات، والدكتور سرحان المعيني، رئيس اتحاد الشطرنج، والعميد أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو، واتحاد الرياضات الجليدية، واتحاد الإمارات للرجبي، واتحاد الجو جيتسو، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وجمعية الإمارات لبيوت الشباب، وجمعية الرياضيين، بجانب عدد من الجهات الأخرى.