«الهيئة» تودع عبدالملك في احتفالية أنيقة

معتصم عبدالله (دبي)
نظمت الهيئة العامة للرياضة، بحضور حشد من قيادات الاتحادات الرياضية، مساء أمس الأول، احتفالية أنيقة بقاعة بني ياس بفندق حياة جراند بدبي، على شرف إبراهيم عبدالملك الأمين العام «السابق» للهيئة، بعد ترجله عن منصب الأمين العام الذي شغله منذ العام 2006، وقبول استقالته المقدمة في اجتماع مجلس الإدارة الأخير في أبريل الماضي.
وشهدت الاحتفالية التي حملت شعار «الوفاء والعرفان» لإبراهيم عبدالملك الأمين العام السابق للهيئة، حضوراً لافتاً تقدمه الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد التنس الأرضي، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومعالي حميد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأعضاء مجلس إدارة هيئة الرياضة، وعبد المحسن فهد الدوسري وخالد المدفع الأمناء العامين المساعدين للهيئة، وحشد من رؤساء وقيادات الاتحادات الرياضية.
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وذكر أن الهيئة ارتأت إقامة الاحتفالية لتكون بمثابة شكر وعرفان للمسيرة ولكل الجهود التي بذلها الأمين العام السابق، مؤكداً استحقاقه عبارات الثناء والشكر، وختم قائلاً: «شكراً وما قصرت إبراهيم عبدالملك على ما قدمته وما قمت به، متمنين لك كل التوفيق والنجاح»، من جانبه ألقى الشاعر جاسم العبيدلي قصيدة شعرية ثمن من خلال أبياتها جهود الأمين العام السابق للهيئة في مجال الرياضة.
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