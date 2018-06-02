أحمد بن محمد يشهد تجديد عقود الرعاية التسويقية لشباب الأهلي

دبي (اوام)

ثمن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، دور الشركات الراعية لما يمثله ذلك من دعم للنادي. وفِي هذا الإطار، أشاد سموه بدور الرعاة في المساهمة بإنجاح مسيرة الأندية، وتوفير مزيد من مقومات وإمكانات الدعم لفرق ونشاطات الأندية الرياضية والشبابية لمختلف الألعاب، وهو ما ساهم في تطوير الألعاب وتوسيع قاعدتها، وزيادة اهتمام الشباب والنشء والإقبال عليها.

وأكد سموه أن هذا الدور يعبّر تعبيراً واضحاً عن عمق انتماء هذه المؤسسات والشركات ووفائها للمجتمع وواجباتها ودورها في التكامل بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هذا التعاون المثمر والرعاية المستمرة جزء لا يتجزأ من مسيرة النهضة الحضارية والشاملة في ربوع الدولة في ظل قيادتنا الحكيمة وفِي جميع المجالات.

جاء ذلك لمناسبة تجديد عقود الرعاية التسويقية لفرق شباب الأهلي، والتي شهدها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم مع عدد من الشركات والجهات الراعية للموسم الرياضي 2018 - 2019 وهي: شركة نخيل العقارية، وماي دبي، وشركة عزيزي العقارية بحضور كل من سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس مجلس إدارة شركة «ماي دبي»، وعلي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل» العقارية، وميرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي.

بدوره، جدد مجلس إدارة مجلس نادي شباب الأهلي الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد رئيس مجلس الإدارة، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد نائب رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وجميع الشركات الراعية لهذه الجهود النبيلة والرعاية الكريمة لمسيرة النادي، لما يشكّل حافزاً وتشجيعاً لجميع اللاعبين والإداريين وأعضاء وجماهير النادي الوفيّة في السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.