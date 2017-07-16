«المالية» توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الكاميرون

دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة المالية على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع جمهورية الكاميرون، في إطار توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين، وبهدف توسعة شبكة علاقات الوزارة واتفاقياتها الضريبية مع دول العالم، بحسب بيان أمس.

وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وعن جانب جمهورية الكاميرون معالي عثمان الأمين، وزير المالية، وذلك بحضور خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية والدولية وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وشدد معالي عبيد حميد الطاير على الدور المحوري الذي تقوم به اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في خلق إطار قانوني يدعم الانفتاح الاقتصادي العالمي، وحرية انتقال عوامل الإنتاج، كما يشجع حركة التجارة العابرة للقارات، ويسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية وقال معاليه: «تحقق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي عوائد هامة لدولة الإمارات، حيث تسمح بإعفاء الناقلات الجوية الوطنية من الضرائب، والاستثمارات الحكومية من ضريبة المنبع في دولة المصدر، والاستثمارات الحكومية من ضريبة الأرباح الرأسمالية، فضلاً عن تخفيض الأعباء الضريبية على استثمارات القطاع الخاص».

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد وقعت على 173 اتفاقية ثنائية حول تجنب الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمار مع دول العالم، كما تلتزم الوزارة بتطبيق أعلى معايير الشفافية الاقتصادية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك تنفيذاً لقرارات مجموعة الـ 20 وبنود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل المبرمة مع الدول الأخرى والتي شملت معظم شركاء الدولة الاقتصاديين والتجاريين.