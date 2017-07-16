«اقتصادية أبوظبي»: اعتماد 16 منشأة صناعية لنظام السلامة والصحة

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 16 طلباً تقدمت بها المنشآت الصناعية في أبوظبي للحصول على أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، فيما تسلمت 24 وثيقة أخرى وقامت بترشيح 25 منشأة صناعية لتطوير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية خلال الفترة نفسها، بحسب بيان أمس.
وأفاد التقرير نصف السنوي لعام 2017 لأداء إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة أنه تم مراجعة أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية التي تم اعتمادها سابقاً لعدد 26 منشأة فيما تم رفض 5 طلبات أخرى ليُعاد تقديمها وتم خلال الفترة نفسها تجديد 19 شهادة اعتماد لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
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وأشار إلى أن سلطة مكتب تنمية الصناعة تتمثل في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج ذات الصلة بالقطاع الصناعي من خلال توفير إطارات العمل البيئية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتأسيس المشروعات الصناعية داخل إمارة أبوظبي.
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وجاء في تقرير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة للنصف الأول من عام 2017، أن هناك 256 منشأة صناعية تقدمت بتقارير أداء السلامة والصحة المهنية (للربع الأول)، وذلك من إجمالي 278 منشأة صناعية معتمدة في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في أبوظبي.
وحسب التقرير تلقت إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة، خلال النصف الأول 59 إخطاراً يفيد بوقوع حوادث من قبل المنشآت الصناعية في الإمارة كما تم تسلّم ومراجعة 192 تقرير تحقيق في حوادث.