«اقتصادية أبوظبي»: اعتماد 16 منشأة صناعية لنظام السلامة والصحة

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 16 طلباً تقدمت بها المنشآت الصناعية في أبوظبي للحصول على أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، فيما تسلمت 24 وثيقة أخرى وقامت بترشيح 25 منشأة صناعية لتطوير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية خلال الفترة نفسها، بحسب بيان أمس.

وأفاد التقرير نصف السنوي لعام 2017 لأداء إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة أنه تم مراجعة أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية التي تم اعتمادها سابقاً لعدد 26 منشأة فيما تم رفض 5 طلبات أخرى ليُعاد تقديمها وتم خلال الفترة نفسها تجديد 19 شهادة اعتماد لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

وقال أحمد هلال البلوشي، مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة، إن مكتب تنمية الصناعة يعد السلطة المنظمة للسلامة والصحة المهنية بقطاع الصناعة في أبوظبي والمكلف بمهمة تطبيق وتنفيذ القرار رقم 42 لعام 2009، إضافة إلى القانون رقم 8 لعام 2013 لتطوير القطاع الصناعي في الإمارة وإدارته والإشراف عليه.

وأشار إلى أن سلطة مكتب تنمية الصناعة تتمثل في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج ذات الصلة بالقطاع الصناعي من خلال توفير إطارات العمل البيئية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتأسيس المشروعات الصناعية داخل إمارة أبوظبي.

وأوضح أن تطبيق تعليمات وضوابط نظام إدارة السلامة والصحة المهنية يتم من خلال تعيين وتسجيل المنشآت الصناعية لتطوير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية فيها والمراجعة الفنية له وتقديم التقارير بهذا الشأن واعتماد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التي تحقق المعايير المطلوبة.

وجاء في تقرير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة للنصف الأول من عام 2017، أن هناك 256 منشأة صناعية تقدمت بتقارير أداء السلامة والصحة المهنية (للربع الأول)، وذلك من إجمالي 278 منشأة صناعية معتمدة في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في أبوظبي.

وحسب التقرير تلقت إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة، خلال النصف الأول 59 إخطاراً يفيد بوقوع حوادث من قبل المنشآت الصناعية في الإمارة كما تم تسلّم ومراجعة 192 تقرير تحقيق في حوادث.