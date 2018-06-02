تولوز (الاتحاد)

حققت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ثنائية مستحقة في سباقات الخيول العربية الناشئة في سن ثلاث سنوات، والتي أقيمت أمس الأول، بمضمار تولوز الفرنسي العريق، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولد المؤسس، وبشعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

وجاء الفوز الأول لخيول «ياس» في الشوط الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 16,000 يورو، والمخصص للمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، بمشاركة 12 مهرة.

وقدمت المهرة «باسيل» المنحدرة من نسل «منجز» والفرس «أسرار»، بإشراف المدرب توماس ديمولتي، وبقيادة الفارس فالنتين سيجوي، عرضاً رائعاً في فنون الانقضاض من الصفوف الخليفة لتتوج جهودها بالفوز.

وجاء فوز «باسيل» ناجزاً وبفارق 2,5 طول عن «جيتنا» بإشراف توماس فورسي وبقيادة جوليان اوج، فيما جاءت ثالثة «بوبي دو لوب» بإشراف او تريجودت، وبقيادة اولفييه بيلييه، وسجلت «باسيل» زمناً قدره 1:51:00 دقيقة.