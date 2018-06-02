نجاح كبير لسباق «الحديريات» المجتمعي للدراجات الهوائية

أبوظبي (الاتحاد)

سجل سباق جزيرة الحديريات المجتمعي للدراجات الهوائية الذي أقيم أمس الأول، نجاحات كبيرة وتفاعلاً مجتمعياً مميزاً بمشاركة 269 دراجاً ودراجة، للمسافات (50 كم للرجال) و(40 كم للسيدات) و(5 كم و10 كم للناشئين). وجاء السباق الأول من نوعه في جزيرة الحديريات التي دشنت مرافقها لانطلاقة الفعاليات الرياضية الهادفة لترسيخ أهمية ودور الرياضة في المجتمع وتعزيز نمط الحياة الصحية والمثالية لعموم أفراد المجتمع، وفقاً لخطط مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة الصحة، ومياه العين. تابع السباق، عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة القحطاني، مدير إدارة خدمات وإسعاد المجتمع في دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ومبارك العامري مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، وخالد القبيسي، رئيس قسم الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسيف ثابت من قسم الرياضة المجتمعية في المجلس.

وأسفرت نتائج سباق الـ 50 كم للرجال في الفئة المفتوحة عن فوز المواطن إبراهيم الفلامرزي بالمركز الأول بعد أن قطع المسافة بزمن وقدره 1:07:23 ساعة، والبلجيكي فان دن دريس عن فئة الأساتذة، والبريطاني روبيرت ريلتون عن فئة المخضرمين، ومواطنه مونتي سكوت عن الفئة العمرية تحت 23 سنة، والمواطن محمد الحمادي عن فئة الناشئين بعد أن قطع المسافة بزمن وقدره 1:12:39 ساعة.

وشهدت نتائج سباق الـ 40 كم للسيدات في الفئة المفتوحة فوز الأيرلندية روزين توماس بالمركز الأول بعد أن قطعت المسافة بزمن وقدره 1:01:51 ساعة، والفرنسية آنا كا عن فئة الأساتذة، والإيطالية جينا بونسيني عن فئة المخضرمات، والبحرينية رزان صبح عن الفئة العمرية تحت 23 سنة، والمصرية جسينا تامر عن فئة الناشئات.

وفازت الجنوب أفريقية جنا ستريدوم بالمركز الأول في سباق 10 كم (إناث) عن الفئة العمرية من 10 - 13 سنة بزمن وقدره 18:48:21 دقيقة، والمواطن عبدالعزيز الحمادي في سباق الـ (ذكور) بزمن وقدره 18:45:22 دقيقة، وفي سباق الـ 5 كم للفئة العمرية من 8 - 10 سنوات، فازت السورية تينا ديب بالمركز الأول بعد أن قطعت المسافة بزمن وقدره 12:51:38 دقيقة، فيا فاز المواطن سلطان سليمان بالمركز الأول بزمن وقدره 10:10:08 دقائق.

وأشاد خليفة القحطاني مدير إدارة خدمات وإسعاد المجتمع في دائرة التخطيط العمراني والبلديات بنجاح سباق الدراجات الهوائية المجتمعي الأول، عقب الافتتاح الرسمي لجزيرة الحديريات الأسبوع الماضي، مبيناً أنه تم استطلاع آراء المشاركين حول جودة المضمار، مؤكداً في الوقت نفسه رضا جميع المشاركين بتلك الجودة بشكل خاص، وما توفره الجزيرة للرياضة والرياضيين عموماً.