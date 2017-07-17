حركة السفر تعود إلى طبيعتها بعد الذروة

رشا طبيله (أبوظبي)

عادت حركة السفر إلى خارج الدولة لطبيعتها خلال الصيف الحالي بعد أن وصلت إلى قمة ذروتها بين أواخر شهر رمضان حتى الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، حيث إن الحصة الأكبر من المسافرين غادروا الدولة في تلك الفترة، بحسب مديري مكاتب سفر وسياحة.

ومع عودة الحركة إلى طبيعتها، فإن مكاتب السفر تستعد حالياً لموسم العودة الذي يبدأ في عشرينيات أغسطس المقبل، ويستمر حتى نهاية عيد الأضحى، إضافة إلى التخطيط لإجازة عيد الأضحى، حيث تم إطلاق عروض وحزم خاصة بهذه المناسبة إلى عدد من الوجهات السياحية المطلوبة.

وقال سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريميير» للسفر والسياحة، إن موسم الذروة للسفر إلى خارج الدولة انتهى حالياً بعد أن شهد ازدحاماً وحركة كبيرة في الفترة بين الأسبوع الأخير من رمضان يتخلله عيد الفطر وحتى الأسبوع الأول من يوليو.

وأشار «كشركات سفر نخطط حالياً لموسم عيد الأضحى، حيث تم الانتهاء من إعداد البرامج السياحية والحزم لعيد الأضحى». وأضاف أن موسم العودة من الإجازة الصيفية يأتي في أواخر شهر أغسطس، ويستمر حتى نهاية عيد الأضحى.