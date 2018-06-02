«كأس منصور بن زايد للكرة» تصل محطة نصف النهائي

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تتواصل منافسات النسخة السابعة من كأس منصور بن زايد لكرة القدم التي تنظمها اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة بملعب «القبة» في فندق قصر الإمارات بمشاركة 12 فريقاً.

وتنطلق مساء اليوم مواجهات نصف النهائي، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا مكتب الأمين العام ومركز خدمات المزارعين في مباراة يتوقع أن تكون قوية من واقع أداء الفريقين في المنافسة، إذ تصدر مكتب الأمين مجموعته الأولى برصيد 5 نقاط، فيما وقف بالمركز الأول عن المجموعة الثالثة مركز خدمات المزارعين برصيد 7 نقاط.

أما المباراة الثانية، فستجمع مكتب شؤون المبادرات بطل المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 9 نقاط ومدارس الإمارات الوطنية الذي أكمل المربع الذهبي بتأهله عن مباريات الملحق التي جمعت أصحاب المراكز الثانية والمتساوين في رصيد النقاط في المجموعات الثلاث، حيث فازت مدارس الإمارات الوطنية على شركة دارك ماتر «3-0» والأمن الغذائي على فندق قصر الإمارات «3-2» ليحتكم فريقا الأمن الغذائي ومدارس الإمارات الوطنية لمباراة فاصلة تفوق بها الأخير بنتيجة «3-2».