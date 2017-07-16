«روتانا» تدير 56 فندقاً في 21 مدينة بـ 13 دولة

أبوظبي (الاتحاد)

تدير مجموعة روتانا حالياً 56 فندقاً موزعة على 21 مدينة في 13 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، تضم 15195 غرفة، وتوظف أكثر من 11 ألف موظف من 104 دول، حسب بيان للشركة أمس التي تحتفل بمرور 25 عاماً على إنشائها استضافت خلالها نحو 225 مليون ضيف.

وكشفت الشركة أن محفظتها من الفنادق 49 فندقاً في مراحل مختلفة من التطوير والإنشاء موزعة على 26 مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وتعتزم افتتاح 17 فندقاً قبل نهاية عام 2018، لتضيف بذلك 3877 غرفة.

وقال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة شركة روتانا لإدارة الفنادق: «لقد كانت رحلة مميزة ومجزية للغاية على مدار الـ25 عاماً الماضية. إن ما وصلت إليه روتانا اليوم هو نتيجة لرؤية مشتركة وسنوات عديدة من الجهد الدؤوب والالتزام الراسخ حيال تلك الرؤية. وبغض النظر عن مدى اعتزازنا بالتطور الذي شهدته علامتنا الفندقية لتصبح واحدة من أكبر الشركات الفندقية المرموقة في المنطقة، فإن ما يعطينا أعظم إحساس بالإنجاز هو أننا تمكنا من أن نصبح من نحن عليه اليوم من خلال التمسك بقيمنا، ومعتقداتنا الراسخة، والمعايير التي وضعناها لأنفسنا عندما بدأنا رحلتنا في السنوات الماضية». وأضاف النويس: «ومع احتفالنا بهذا الحدث البارز في مسيرتنا، فأنني أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري لجميع من ساهموا في نمو شركتنا ولضيوفنا الكرام، لجعل روتانا فندقهم المفضل، ولشركائنا على دعمهم ووثقتهم الغالية بنا، وبكل تأكيد موظفينا الذين كان عملهم الجاد وتفانيهم حجر الزاوية الحقيقي لنجاحنا».