«الصكوك الوطنية» تسليم 95 فيلا من المرحلة الثانية لـ «كاسا فاميليا»

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «الصكوك الوطنية»، ومن خلال ذراعها العقارية «الوطنية العقارية»، عن تسليم 95 فيلا من المرحلة الثانية، والتي تشمل فلل «كاسا فاميليا» في مجمع «جرين كوميونيتي» في «موتور سيتي».
وتقدم «موتور سيتي» لدبي والإمارات والمنطقة والمجتمع الدولي مزيجاً متنوعاً من الترفيه والاستجمام والتعليم والطعام في مكان واحد فريداً بتصميمه.
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وأضاف العلي: «هذا يؤكد التزام الشركة بتنفيذ مشاريعها وفق الخطط الزمنية المحددة، وتستكمل الصكوك الوطنية خطتها الاستثمارية في العقارات داخل الدولة، إيماناً منها بمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها القيادة الحكيمة في توفير أفضل مقومات الحياة الكريمة، ويعتبر مجمع (جرين كوميونيتي) جزءاً مهماً من مدينة موتور سيتي الغنية بالتنوع، فهو يوفر نمطاً فريداً للحياة في بيئة آمنة وصحية، خالية نسبياً من السيارات، حيث تشكل المساحات الخضراء العنصر الأساسي في الرخاء والسلام الذي يمنحه المجمع وينفرد به».
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