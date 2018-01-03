«الصكوك الوطنية» تسليم 95 فيلا من المرحلة الثانية لـ «كاسا فاميليا»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الصكوك الوطنية»، ومن خلال ذراعها العقارية «الوطنية العقارية»، عن تسليم 95 فيلا من المرحلة الثانية، والتي تشمل فلل «كاسا فاميليا» في مجمع «جرين كوميونيتي» في «موتور سيتي».

وتقدم «موتور سيتي» لدبي والإمارات والمنطقة والمجتمع الدولي مزيجاً متنوعاً من الترفيه والاستجمام والتعليم والطعام في مكان واحد فريداً بتصميمه.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»: «نحن فخورون بهذا الإنجاز القياسي، فكما وعدنا أوفينا وقمنا بتسليم 95 فيلا فاخرة في مشروع (كاسا فاميليا) بعد عام واحد فقط وبأعلى مقاييس الجودة وذات طابع عملي وأنيق في الوقت نفسه، يحاكي نمط الحياة العصرية التي تحلم بها أي عائلة».

وأضاف العلي: «هذا يؤكد التزام الشركة بتنفيذ مشاريعها وفق الخطط الزمنية المحددة، وتستكمل الصكوك الوطنية خطتها الاستثمارية في العقارات داخل الدولة، إيماناً منها بمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها القيادة الحكيمة في توفير أفضل مقومات الحياة الكريمة، ويعتبر مجمع (جرين كوميونيتي) جزءاً مهماً من مدينة موتور سيتي الغنية بالتنوع، فهو يوفر نمطاً فريداً للحياة في بيئة آمنة وصحية، خالية نسبياً من السيارات، حيث تشكل المساحات الخضراء العنصر الأساسي في الرخاء والسلام الذي يمنحه المجمع وينفرد به».

وتوفر فلل «كاسا فاميليا» نظام الإيجار المنتهي بالتمليك الذي يمتد من 7 وحتى 10 سنوات بعد التسليم، ويشكل المشروع فرصة فريدة من نوعها للراغبين في شراء أو استئجار إحدى فلل التاون هاوس الجاهزة المتبقية في مشروع «كاسا فاميليا»، حيث يحظى المشترون بخطة دفع فريدة من نوعها لم يتم طرحها من قبل في السوق الإماراتي، حيث يتم دفع 10% فقط، وتستحق الـ 90% المتبقية من الدفعات خلال عشر سنوات، على شكل أقساط شهرية بعد الانتقال للفيلا.