103 أهداف في 28 مباراة بخماسيات الكرة

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم اليوم بطولة زايد الرياضية في نسختها الـ 22، بنهائي خماسيات كرة القدم المفتوحة للرجال، والتي شهدت غزارة تهديفية وبمعدل عالٍ في مباريات الدور الأول والدور ربع النهائي. وتختتم منافسات خماسيات كرة القدم بصالة الخيمة الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة، والتي أقيمت على مدار 8 أيام بمشاركة 16 فريقاً، تم تقسيمهم على 4 مجموعات، وتأهل إلى الدور ربع النهائي أول وثاني كل مجموعة.

وعلى مدار 28 مباراة هي مجموعة مباريات الدورين الأول وربع النهائي، فقد شهدت تسجيل 103 أهداف، وبمعدل 3.6 هدف في المباراة الواحدة، وانتهت 24 مباراة بالفوز و4 مباريات بالتعادل.

وكانت الجولة الثانية من مباريات الدور الأول في البطولة، الأغزر تهديفياً بواقع 29 هدفاً في 6 مباريات، بينما انتهت الجولة الأولى بتسجيل 20 هدفاً، وانخفض معدل الأهداف في اليوم الثالث إلى 17 هدفاً، فيما اختتم الدور الأول بتسجيل 20 هدفاً، بينما شهدت مباريات الدور ربع النهائي تسجيل 17 هدفاً.

وكانت مباراتا الدور نصف النهائي قد أقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس بمواجهتين من العيار الثقيل، إذ جمعت المواجهة الأولى بين أدنوك وفريق مركز الدكتور فراس، فيما كانت المواجهة الثانية بين بن حمودة والشيخ طحنون بن سعيد.

وتحظى الخماسيات بمتابعة كبيرة من الجماهير التي تحرص على الوجود يومياً في صالة الخيمة الرياضية، خصوصاً أن البطولة تشهد مشاركة لاعبين من نجوم كرة قدم الصالات في الوطن العربي.