«الدار»: تسليم 3 مشـاريع عقــارية خـلال الربع الأخير

سيد الحجار (أبوظبي)

تباشر شركة الدار العقارية خلال الربع الأخير من العام الحالي، تسليم 3 مشاريع عقارية، هي «أنسام» و«الهديل» و«جزر الناريل»، والتي توفر أكثر من 775 وحدة سكنية، و148 قطعة أرض، فيما تبدأ في تسليم 283 قطعة أرض بمشروع «المريف» خلال الربع الأول من 2018.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة لـ «الاتحاد» إن نسبة الإنجاز في مشروعي «أنسام» و«الهديل» تقدر بنحو 95%، مضيفا أنه تم إنجاز الواجهات بمشروع «أنسام» الذي يتألف من 4 مبانٍ تضم 547 وحدة سكنية بجزيرة ياس، حيث سيتم استكمال أعمال الطرق والمناظر الطبيعية في الربع الحالي من العام الجاري.

وأكد أن الأعمال الإنشائية على الوحدات السكنية في «أنسام» تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها ليتم تسليمها بحلول نهاية العام 2017.

وفيما يتعلق بمشروع «الهديل»، الذي يوفر 230 وحدة سكنية بمنطقة شاطئ الراحة، أشار الذيابي إلى استكمال أعمال المصاعد وتشغيلها، كما قاربت الأعمال على الواجهات والتصاميم الداخلية وأحواض السباحة على الانتهاء. وأوضح الذيابي أنه سيتم استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع السكني المتكامل المخصص للإماراتيين في جزيرة «الناريل»، الواقعة على الساحل المجاور للبطين بالقرب من الجهة الغربية العليا من جزيرة أبوظبي، خلال الربع الرابع من العام الجاري، كما يشهد مشروع «المريف» السكني في مدينة خليفة، والمتوقع تسليمه في الربع الأول من 2018، تقدماً ملحوظاً، حيث بدأت أشغال البناء واستكمال أعمال الحفر بشكل كبير.