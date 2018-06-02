الحدث مفخرة لكل رياضي في الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن محمد عبد الله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، الرعاية الكريمة والدعم والاهتمام المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لبطولة زايد الرياضية، مؤكداً أن رعاية سموه المستمرة للبطولة كانت وراء النجاحات التي حققتها على مدار سنوات طويلة، أصبحت خلالها البطولة علامة فارقة، والأبرز بين الفعاليات والمهرجانات الرياضية الكبرى في شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن البطولة بشكلها الجديد أكدت على مكانتها المتفردة كواحدة من أفضل وأقوى البطولات الرياضية في الشهر الفضيل على مستوى الدولة بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ووجه ابن هزام الشكر للجنة المنظمة برئاسة الفريق (م) محمد هلال الكعبي، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تبذل جهوداً جبارة من أجل العمل على تطوير البطولة عاماً تلو الآخر وتوفير كل متطلبات النجاح، خاصة في ظل مشاركة عدد هائل من الرياضيين في المنافسات والذي يصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف مشارك في نسخة هذا العام.

وأضاف: هناك فائدة كبرى للدورة، تتمثل في إتاحة الفرصة أمام الفرق الرياضية في الدولة واللاعبين للاحتكاك بمستويات متطورة، سواء عربية أو عالمية، الأمر الذي يعزز جاهزية تلك الفرق والأبطال، ويوفر ساحة إعداد مبكرة قبل الموسم الرياضي.

وأكمل: البطولة عكست الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على المنافسات بنادي ضباط القوات المسلحة بقيادة الفريق (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة، كما عكست من خلالها الفرق المشاركة الوجه الحضاري للرياضة، بوصفها ساحة للتباري والتنافس الشريف.

وأشار إلى تزايد أعداد المشاركين في البطولة، وهو بطبيعة الحال مفخرة لكل رياضي ينتمي لدولة الإمارات، وثمن بشكل خاص الحضور القوي والكبير لكرة القدم، التي كان لها نصيب الأسد من مسابقات النسخة الحالية بتنظيم (5 بطولات) للناشئين، السيدات (خماسيات وسباعيات)، وبطولة مفتوحة للرجال بجانب بطولة المؤسسات.