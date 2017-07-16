«مصدر» تبرم مذكرة تفاهم لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في إندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الإندونيسية PT Pembangkitan Jawa-Bali لاستكشاف مجالات التعاون لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في إندونيسيا.

وبموجب هذه الاتفاقية،سيتعاون خبراء من «مصدر» و «PT PJB» لتحديد الفرص المتاحة لتلبية الطلب السريع على الطاقة في إندونيسيا، إلى جانب دعم أهدافها الطموحة لاعتماد الطاقة المتجددة بمعدل 23% بحلول عام 2025 و31% بحلول عام 2050. وتركز الشراكة على المشاريع المحتملة ضمن منطقتي جاوا - بالي وسومطرة.

وقّع الاتفاقية كل من بدر اللمكي، المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في «مصدر» وإيوان أجونج فيرستانتارا، المدير العام لشركة PT PJB، بحضور معالي ريني سويمارنو، وزيرة المؤسسات المملوكة للدولة في إندونيسيا، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر».

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال بدر اللمكي: «نتطلع قدماً إلى مواصلة تعزيز علاقتنا المتميزة مع شركة PT PJB والمساهمة في استثمار الإمكانات الواعدة للطاقة المتجددة في إندونيسيا. حيث اضطلعت «مصدر» بدور رائد في مجال تسريع اعتماد مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدى عقد من الزمن، تمكنّا خلاله من اكتساب الخبرات والمعارف التي ستدعم جهودنا في إطار هذه الشراكة لتحديد المشاريع ذات الجدوى التجارية والتي تتميز باستدامتها وتأثيراتها الإيجابية في مختلف المجالات. ومن شأن هذا التــــعاون دعم أهداف الطاقة النظيفــــة التي وضـــعتها إندونيسيا».