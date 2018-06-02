اتحاد اليد يبحث المشاركة في النسخة المقبلة

أبوظبي (الاتحاد)

حرص عبدالله الكعبي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، على حضور فعاليات بطولة زايد الرياضية، على الرغم من عدم مشاركة اللعبة في النسخة الـ 22 من البطولة، وقال: «صحيح أن كرة اليد غير مدرجة ضمن الألعاب الـ 9 في النسخة الحالية، ولكن هذه البطولة تعد أولمبياداً مصغراً، ظلّ يثري الساحة الرياضية، ويسهم فيها لأكثر من عقدين من الزمن خلال شهر رمضان الكريم، وهو يحمل في هذا العام اسم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وكان لزاماً علينا أن نأتي ونشارك إخواننا في اللجنة المنظمة واللجان المختلفة، الاحتفاء بهذا الحدث الرياضي الأبرز، لأن البطولة غالية علينا جميعاً».

وكشف الكعبي أن هناك مباحثات ومشاورات مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، لإدراج كرة اليد في فعاليات النسخة المقبلة، وأن تكون واحدة من الألعاب التي تساهم في إنجاح البطولة الغالية.

وأشاد الكعبي بالمنافسات التي شهدها في عدد من الألعاب، خاصة في الكرة الطائرة وكرة القدم وغيرها، وقال: لقد شاهدت عدداً من النسخ الماضية، لكن النسخة الحالية تميزت بمستويات عالية، خاصة في ظل مشاركة كبيرة من فرق أروبية وعالمية خاصة في الكرة الطائرة وكرة القدم، وأتمنى التوفيق للقائمين على أمر البطولة في الاستمرار على هذه المستوى الرائع من التنظيم واستقطاب الفرق والنجوم في الألعاب المختلفة من شتى أنحاء العالم.