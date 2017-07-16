رئيس تشاد يدعو رجال الأعمال في أبوظبي إلى الاستثمار في بلاده

أبوظبي (الاتحاد)

دعا فخامة إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد إلى الاستثمار في بلاده والاستفادة من الفرص المتاحة في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية، والتي من أهمها الفرص المتوافرة في مجال الإنتاج الحيواني والزراعة والمعادن وقطاع السياحة والصناعات وقطاع الطاقة والنقل، مبدياً استعداد بلاده لتوفير كل ما من شأنه إنجاح الاستثمارات الإماراتية.

وأشار خلال اجتماعه مع الدكتور الطاهر مصبح الكندي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أن المناخ الاستثماري مهيأ جداً في بلاده لهذه الاستثمارات، خاصة أن تشاد تتمتع باستقرار في كافة مجالات الحياة، وأن حكومة بلاده تقدم تسهيلات كبيرة لتحفيز الشركات والمستثمرين الأجانب للاستثمار فيها.

وقال إن تشاد تتميز بمناخ جيد للاستثمار، وتوفر الأيدي العاملة المؤهلة وحرية تنقل البضائع والأشخاص وسهولة تأسيس الشركات والقوانين التي تحمي المستثمرين، بالإضافة إلى الضرائب المخفضة، وتقدم هذه الخدمات والتسهيلات للاستثمارات الأجنبية من خلال النافذة الموحدة وهي الوكالة الوطنية للمستثمرين والمصدرين في جمهورية تشاد.

وتم خلال هذا اللقاء الاتفاق على تنظيم ملتقى استثماري إماراتي تشادي خلال شهر سبتمبر المقبل في أبوظبي، وستقوم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتنظيم هذا الملتقى في إطار جهودها لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الإماراتية بمناخ وفرص الاستثمار والتسهيلات التي توفرها الجهات المعنية في تشاد لحماية الاستثمارات الأجنبية ومنع الازدواج الضريبي.