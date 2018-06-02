القبيسي بطل البولينج في «أدنوك للحفر» الرمضانية

أبوظبي (الاتحاد)

توج اللاعب نهيان القبيسي بلقب بطولة أدنوك للحفر الرمضانية للبولينج لفئة الشباب، وحل اللاعب المتصدر السابق خميس الشامسي في المركز الثاني، وجاء اللاعب محمد راشد في المركز الثالث بعد أن شهدت المباريات الختامية لعبة الكراسي المتحركة بحثاً على اللقب الذهبي للبطولة التي تواصلت مبارياتها بصالة مركز خليفة الدولي للبولينج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي على مستوى الفئات الثلاث.

شهدت البطولة مشاركة 80 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، وفي مقدمتهم أبطال الإمارات، بجانب لاعبي منتخب الشباب الذين دفع بهم اتحاد البولينج لمزيد من الاحتكاك واكتساب الخبرات.

وعلى مستوى البطولة المفتوحة التي تختتم الأحد المقبل، وتتواصل منافساتها في صالة خليفة الدولية للبولينج، ما زال نجم المنتخب الوطني حسين السويدي متمسكاً بالصدارة، فيما كانت مفاجأة البطولة، مشاركة نجم المنتخب السابق المخضرم ولاعب فريق نادي الشعب السابق «المخضرم» إبراهيم بحير، ما أضفى مزيداً من الإثارة، وأن قائمة الأربعة والعشرين المرشحة للنهائي أصبحت على صفيح ساخن، فيما لا تزال العلامة الكاملة في البطولة برصيد 300 نقطة مسجلة باسم سلطان محمد خليفة القبيسي ابن بطل العالم السابق محمد خليفة القبيسي، ويسعى سلطان القبيسي لانتزاع الصدارة في اللحظات الأخيرة من زميله بالمنتخب حسين السويدي.

من جهة أخرى، عبر لاعبو منتخب الإمارات للشباب عن سعادتهم بقرار اتحاد الإمارات للبولينج بإشراكهم بالبطولة لاكتساب المزيد من الخبرة لتطوير قدراتهم، استعداداً للاستحقاقات الخارجية التي تنتظرهم على المستويات الإقليمية والدولية كافة.