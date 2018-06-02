القبيسي بطل البولينج في «أدنوك للحفر» الرمضانية

أبوظبي (الاتحاد)
توج اللاعب نهيان القبيسي بلقب بطولة أدنوك للحفر الرمضانية للبولينج لفئة الشباب، وحل اللاعب المتصدر السابق خميس الشامسي في المركز الثاني، وجاء اللاعب محمد راشد في المركز الثالث بعد أن شهدت المباريات الختامية لعبة الكراسي المتحركة بحثاً على اللقب الذهبي للبطولة التي تواصلت مبارياتها بصالة مركز خليفة الدولي للبولينج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي على مستوى الفئات الثلاث.
شهدت البطولة مشاركة 80 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، وفي مقدمتهم أبطال الإمارات، بجانب لاعبي منتخب الشباب الذين دفع بهم اتحاد البولينج لمزيد من الاحتكاك واكتساب الخبرات.
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من جهة أخرى، عبر لاعبو منتخب الإمارات للشباب عن سعادتهم بقرار اتحاد الإمارات للبولينج بإشراكهم بالبطولة لاكتساب المزيد من الخبرة لتطوير قدراتهم، استعداداً للاستحقاقات الخارجية التي تنتظرهم على المستويات الإقليمية والدولية كافة.