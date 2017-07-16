هل بالإمكان وضع معيار إماراتي عالمي للإدارة الجيدة للشركات؟

إن ثقة المواطنين في الحكومات بأنها تفعل ما هو صواب أمر نعتبره من المسلّمات في الإمارات العربية المتحدة. بل إن دولة الإمارات احتلّت المكانة الأولى على العالم في هذا الصدد.

ونحن على يقين بأن القيادة الإماراتية ستعتني بنا، والنتائج الفعلية تشهد على ذلك.

وتحتل دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والمركز الـ16 عالمياً بحسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2016 الصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. وعلى صعيد مماثل، تم إعلان دولة الإمارات بأنها من أكثر الدول أماناً في العالم. فقد جاء تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي واضعَاً دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من ناحية احترام المرأة، والأولى كأقل الدول التي تعاني من سوء التغذية، والدولة الأعلى في معدل التسجيل بالتعليم الثانوي.

وبينما تكون الحكومات مكلفة بتولي هذه المسؤولية، هناك طلب متزايد على دفع القطاع الخاص إلى تولّي المسؤولية نحو احتضان المجتمعات التي يشغلها. لننظر إلى الأمر كما لو كان عقداً اجتماعياً يحكم شرعية المؤسسات من الناحية الأخلاقية.

ففي الشهر الماضي أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية إصدار تشريع جديد كجزء من استراتيجية «عام الخير» الخاصة بالبلاد، والتي تهدف إلى تشجيع الشركات بشكل أكبر نحو الاستثمار في برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.