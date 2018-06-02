نصف نهائي بطولة «مفتاح الخاطري» الليلة

رأس الخيمة (الاتحاد) ​

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة مفتاح بن علي الخاطري الرمضانية التي ينظمها النادي السوداني برأس الخيمة في الملاعب الفرعية بنادي الرمس تحت شعار «رمضان يجمعنا»، إذ تجمع المواجهة الأولى بين فريقي الأخوة ونجوم الجالية السودانية «ب»، بينما يلتقي في الثانية نجوم الشارقة ونجوم الجالية السودانية «أ» في صراع مثير لبلوغ النهائي المرتقب السبت المقبل، إذ يشهد أيضاً مباراة تاريخية من «الزمن الجميل» بين قدامى الرمس ونجوم الجالية السودانية.​ وأعلنت شركة ليناس للخدمات الرياضية تقديم جوائز قيمة للفائزين في البطولة الرمضانية لكرة القدم، انطلاقاً من حرصها على نجاح المنافسة التي تحمل اسم مفتاح بن علي الخاطري وسط مشاركة قوية من الفرق الرياضية المختلفة في الدولة.​

وأكد عمار الدوخي، اللاعب الدولي السابق، أن الدورات الرمضانية على مستوى الدولة نجحت بجذب الجماهير إلى الملاعب من جديد، إلى جانب دورها في إعادة اكتشاف المواهب الرياضية، الأمر الذي منح فرصة كبيرة لأندية عدة، وضعت تألقهم اللافت في المباريات الرمضانية بالملاعب المختلفة أمام احتمالات عدة، انطلاقاً من مرحلة البحث عن العناصر، التي يمكن أن تمثل الخيارات الجيدة في الفترة المقبلة من الموسم الجديد، موضحاً في الوقت نفسه أن الجهود الكبيرة من القائمين على الأمر في النادي السوداني برأس الخيمة واللجنة الرياضية، كان لها أبلغ الأثر في النجاح الذي حققته بطولة القدم ودورة عبدالله بن جمعة للشطرنج ومنافسات كرة الطاولة.​