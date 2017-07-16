«أديبـك 2017» يستقطب 10 آلاف موفَـد و2200 جهة عارضة

أبوظبي (الاتحاد)

يستقطب معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2017 نحو 10 آلاف موفَد و2200 جهة عارضة و900 متحدث، و100 ألف زائر من 135 دولة، ما يُهيّئه لتسجيل مزيد من الأرقام القياسية المتعلقة بالمشاركة الدولية، وجمع صانعي القرار والخبراء من أنحاء العالم تحت سقف واحد للتصدي للقضايا الساخنة المحيطة بمشهد قطاع الطاقة دائم التغيّر.

ومن المقرر أن تنطلق في أبوظبي نوفمبر المقبل أعمال دورة عام 2017 من الحدث تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله.

وتستضيف الحدث شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في الفترة بين 13 و16 نوفمبر 2017 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بدعم من وزارة الطاقة الإماراتية وغرفة أبوظبي وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وهو يحظى بأهمية بالغة على الساحة الدولية، ويُعدّ إحدى الفعاليات المؤثرة في أسواق النفط والغاز.

ومن المنتظر أن يلتئم أديبك 2017 تحت شعار «بناء علاقات متينة لدفع عجلة النمو»، بُغية مواصلة دوره في جمع وزراء الطاقة وكبار التنفيذيين من قطاع النفط والغاز تحت مظلته بوصفه الملتقى الأبرز لصانعي القرار في هذا القطاع.