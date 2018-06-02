8 نجوم يحسمون سباق الحزام الذهبي في نهائي المواي تاي

محمد سيد أحمد وعلي الزعابي (أبوظبي)

توج 8 نجوم، أمس الأول، بالحزام الذهبي في ختام منافسات المواي تاي ببطولة زايد الرياضية الرمضانية التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتختتم فعالياتها اليوم.

وشهد عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، منافسات بطولة المواي تاي، وحضر منافسات الجولة الختامية للبطولة التي استمرت أربعة أيام، طارق بن هزيم الظاهري الأمين العام للاتحاد، وفهد خلفان العبدولي، عضو مجلس الإدارة، ومريم سالم القبيسي، عضو مجلس الإدارة.

وأُقيمت في الجولة الختامية 8 مباريات نهائية لمختلف الجنسيات والأوزان، اتسمت بالحماس والإثارة من المشاركين كافة، بحثاً عن الحزام الذهبي الذي يقدم للمرة الأولى ضمن بطولة زايد الرياضية، حيث تمثل النسخة الحالية منها الظهور الأول لهذه اللعبة في الحدث.

وعانق اللاعب محمد حسين الكثيري من نادي «كوبرا» أول أحزمة البطولة الذهبية بفوزه على اللاعب بهارات أزهات كات من نادي «برايمل» في وزن تحت 57 كجم، كما فاز اللاعب الدولي أيوب أحمامو في وزن 63.5 على اللاعب كمال تابا من نادي «كوليوم».