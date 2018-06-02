مباراتان في ربع نهائي بطولة الفرجان

رأس الخيمة (الاتحاد)​

تنطلق اليوم مباريات ربع النهائي لبطولة الفرجان الرمضانية لسداسيات كرة القدم في نسختها السابعة في الصالة الرياضية المغطاة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء»، وذلك بمباراتين بين مقهى مراكش أول المجوعة الأولى والريادة للعقارات ثاني المجموعة الثانية، بينما تجمع المواجهة الأخرى بين البرق أول المجموعة الأولى والجوكر ثاني المجموعة الثانية.​

وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة الترتيبات المطلوبة لمتابعة النجاح التنظيمي الجيد مع دخول البطولة مرحلة خروج المغلوب في سباق المنافسة على بلوغ الدور نصف النهائي بمتابعة التفاصيل الدقيقة حول الأطقم التحكيمية وكل ما يرتبط بالمباريات.