150 ألف زائر لجناح الإمارات في «إكسبو أستانا»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد جناح دولة الإمارات في إكسبو 2017 أستانا الذي يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيمه وإدارته والإشراف عليه إقبالاً كبيراً، حيث استقطب الجناح منذ افتتاحه في 10 يونيو الماضي نخبة من القادة وكبار الشخصيات وعدداً كبيراً من الزوار، ليصل عدد الضيوف الذين استقبلهم الجناح من مختلف الأعمار والجنسيات إلى 150 ألف زائر.

ويقام المعرض تحت شعار «طاقة المستقبل»، ويعد جناح الدولة فيه منصة مثالية يمكن من خلالها التعرف إلى استراتيجية دولة الإمارات لضمان أمن الطاقة عن طريق خلق مزيج متنوع من المصادر يشمل الموارد الهيدروكربونية والطاقة المتجددة، كما يعرض جهود ومبادرات الدولة ومشاريعها الرائدة في مجال الطاقة على المستويين المحلي والدولي.

ويعكس محتوى الجناح رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها بالإنسان بوصفه ثروة أساسية وطاقة فعّالة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على الصعد كافة.

ونالت مشاركة متطوعي «تكاتف» الذين يتولون مهمة تشغيل الجناح إعجاب الزوار والمنظمين، حيث يتفرد جناح الدولة بتشغيله من قبل متطوعين شباب وهو ما ينسجم مع سعي المجلس الوطني للإعلام لتعزيز العمل التطوعي والشراكة المجتمعية والتعاون مع جميع المؤسسات لخدمة الوطن، بما يتوافق مع مبادرة «عام الخير» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتكتسب مشاركة الشباب المتطوعين أهمية خاصة، في ظل استعداد الإمارات لاستضافة إكسبو 2020 دبي، الذي يقام تحت شعار: «تواصل العقول وصنع المستقبل»، حيث ستكون هي المرة الأولى التي يُنظم فيها المعرض في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.