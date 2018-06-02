حميد بن عمار يتوج حواء فاكتوري بكأس الدورة الرمضانية

عجمان (الاتحاد)

توج الشيخ حميد بن عمار النعيمي، فريق حواء فاكتوري بطلاً للنسخة الخامسة لبطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي الرمضانية التي نظمتها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بملاعب كواترو، على مدار 16 يوماً خلال الشهر الكريم. شهد الختام بجانب راعي البطولة، كل من الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، ورائد الزعابي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وأحمد الفورة رئيس اللجنة العليا للبطولة، ويحيى خلف المطروشي رئيس اللجنة المنظمة.

وقام الشيخ حميد بن عمار النعيمي بتكريم شركاء النجاح، ممثلين في جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، دائرة البلدية والتخطيط، نادي عجمان، مركز كواترو الرياضي، بالإضافة إلى الجهات الراعية للبطولة والطاقم التحكيمي، وبعدها توج فريق حواء فاكتوري بكأس البطولة والميداليات الذهبية، كما كرم الوصيف فريق الكويتي بالميداليات الفضية، بجانب تكريم أصحاب الإنجازات الفردية هداف البطولة وأفضل مدرب وأفضل إداري.

وأكد يحيى خلف المطروشي، رئيس اللجنة المنظمة، أن الغرض من مثل هذه البطولات هو مشاركة الشباب والناشئين لصقل مواهبهم، وتطوير مستوياتهم ليكتسبوا المزيد من الخبرة من أجل مستقبلهم في كل الألعاب، وإسدال الستار على الختام للنسخة الخامسة، ما هو إلا إعلان لبدء العمل للنسخة السادسة.

وأضاف: بطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي تعد من بين البطولات الرمضانية الناجحة على مدار سنواتها الخمس الماضية، من خلال المشاركة الكبيرة للفرق فيها، وشهدت نسختها الخامسة الحالية إضافات جديدة وجدت الرضا والإعجاب من المشاركين والمتابعين، بشكل خاص بعد، إضافة منافسات الصغار وبطولة كرة القدم الإلكترونية.