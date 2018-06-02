الجو جيتسو يلمع بالذهب في سماء ند الشبا

رضا سليم (دبي)

شهدت صالة ند الشبا الرياضية، مساء أمس الأول، احتفالية كبيرة في النسخة الأولى لبطولة الجو جيتسو ضمن منافسات الدورة التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات بلا حدود»، وحظيت المنافسات بحضور 400 لاعب ولاعبة، تنافسوا على 74 ميدالية منها 26 ذهبية ومثلها فضية و22 برونزية، شهد المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية بالدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة، ويوسف البطران عضو اتحاد الجو جيتسو، وعدد كبير من الشخصيات الرياضية.

وأسفرت النتائج في وزن 50 كلم للحزام الأزرق للناشئين، عن فوز إبراهيم الدويس لاعب الوصل بالمركز الأولى، وفي وزن 60 كجم للحزام الأزرق فاز بالمركز الأول علي الغيثي من نادي العين، وفي وزن 73 كجم فاز بالمركز الأول محمد المنصوري من الكوماندو جروب، وفي وزن 94 كجم، فاز سالم مبارك الظاهري بالمركز الأول.

وفي منافسات الناشئات للحزام الأزرق في وزن 44 كجم فازت ميرة خليفة الرشيدي من نادي العين بالمركز الأول، وفي نفس الحزام في وزن 52 كجم فازت مها الهنائي من نادي العين بالمركز الأول، وفي وزن 63 كجم فازت بالمركز الأول بشاير المطروشي من نادي العين، وفي وزن 82 كجم فازت فاطمة الجلاف من نادي الوحدة بالمركز الأول.

وفي منافسات الرجال للحزام الأزرق والبنفسجي، وزن 62 كجم، فاز بالمركز الأول البرازيلي تياجو سوريس، وفي نفس المسابقة للسيدات، فازت بالمركز الأول حصة الشامسي من نادي العين، وفي وزن 77 كجم للرجال فاز بالمركز الأول سامي بن حريز من نادي النصر، وفي وزن 70 للسيدات فازت بالمركز الأول الأميركية جوليتا جيوزمان.