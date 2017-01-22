«اقتصادية الشارقة» تنظم ورشة عمل حول «الجودة في الإحصاءات»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان الجودة في الإحصاءات، بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، بحضور سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

وأشار السويدي إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تمتلك تاريخاً مجيداً في توثيق البيانات الاقتصادية والإحصائية وإصدار التقارير والدراسات الاقتصادية، إلى جانب تطوير العمل الإحصائي الاقتصادي من خلال ما تم في عام 2012 بالدائرة من هيكلة بيانات تراخيص الأعمال والانتقال من المفهوم الإداري إلى المفهوم الاقتصادي والمعلوماتي للبيانات بإصدار التقارير السنوية للدائرة، وتقرير رخص الأعمال بشكل سنوي.

وتندرج هذه الورشة في إطار اهتمام الدائرة في توثيق العمل المشترك مع شركاء التنمية في الإمارة، من أجل تحسين إصدار البيانات وتوحيد المفاهيم ودعم مبادئ الإفصاح والشفافية الدورية وإدماج الإطار الإحصائي المحلي للإمارة والمقررات الدولية الإحصائية، خاصة ترتيبات الأمم المتحدة في العمل الإحصائي للدوائر المحلية في الإمارة، لا سيما أن الدائرة بدأت في التوسع في تطوير العمل الاقتصادي من خلال إدارة التخطيط الاقتصادي والدراسات وإدارتي الشؤون الصناعية والتجارية، والتي تتعامل اليوم بشكل كبير مع بيانات قطاعي التجارة والصناعة.

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على تلبية احتياجات الموظفين والعاملين في القطاعات الحيوية المختلفة، بالإضافة إلى نشر الوعي بمنهجيات وأساليب العمل الإحصائي متوافقة مع التوصيات والمعايير الدولية، بالإضافة إلى المعايير الإحصائية المتبعة في مجال إعداد الإحصاءات وتنفيذ المسوح الميدانية والأدلة المعيارية.