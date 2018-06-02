استطلاع: %60 من الشركات الصغيرة تحقق نمواً خلال النصف الثاني

دبي (الاتحاد)

يثق أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة أن ما تبقى من عام 2018 سيشهد نمواً اقتصادياً قوياً، حسب استطلاع جديد أجرته ميد مؤخراً، أظهر أن 60% من هذه الشركات تثق بتحقيق نموّ بنسبة 20%، مقارنة بأدائها في العام الماضي.

ومن المتوقّع أن تحقّق 13% من الشركات الـ 75 التي شملها الاستطلاع نمواً أكبر يفوق الـ50% بحلول نهاية العام. وأشارت الشركات الأخرى إلى احتمال أن تزداد فرص الأعمال من 20 إلى 40%.

عندما سُئلت الشركات عن كيف تأمل تحقيق أهداف النموّ لديها، أجابت 28% منها أنها ستزيد استثماراتها في قسم المبيعات ومبادرات التسويق، بينما ستقوم 21% منها بتركيز جهودها على تطوير المنتجات والابتكار.

كما وجد نصف المشاركين تقريباً، أيّ 47%، أن البيئة الحاضنة للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة تُشجّع نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين ذكر 37% من أصحاب المشاريع أن تأمين التمويل من المصارف للشركات الصغيرة لا يزال يمثل تحدياً كبيراً ويثبت أنه عبء على أعمالهم.