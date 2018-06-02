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استطلاع: %60 من الشركات الصغيرة تحقق نمواً خلال النصف الثاني
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تاريخ النشر: الأحد 03 يونيو 2018

دبي (الاتحاد)

يثق أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة أن ما تبقى من عام 2018 سيشهد نمواً اقتصادياً قوياً، حسب استطلاع جديد أجرته ميد مؤخراً، أظهر أن 60% من هذه الشركات تثق بتحقيق نموّ بنسبة 20%، مقارنة بأدائها في العام الماضي.

ومن المتوقّع أن تحقّق 13% من الشركات الـ 75 التي شملها الاستطلاع نمواً أكبر يفوق الـ50% بحلول نهاية العام. وأشارت الشركات الأخرى إلى احتمال أن تزداد فرص الأعمال من 20 إلى 40%.

عندما سُئلت الشركات عن كيف تأمل تحقيق أهداف النموّ لديها، أجابت 28% منها أنها ستزيد استثماراتها في قسم المبيعات ومبادرات التسويق، بينما ستقوم 21% منها بتركيز جهودها على تطوير المنتجات والابتكار.

كما وجد نصف المشاركين تقريباً، أيّ 47%، أن البيئة الحاضنة للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة تُشجّع نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين ذكر 37% من أصحاب المشاريع أن تأمين التمويل من المصارف للشركات الصغيرة لا يزال يمثل تحدياً كبيراً ويثبت أنه عبء على أعمالهم.

     
 

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