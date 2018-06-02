«إكسبو الشارقة» و«الرياض للمعارض» يبحثان التعاون



تاريخ النشر: الأحد 03 يونيو 2018 الشارقة (الاتحاد) شارك سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بصفته عضواً في مجلس الإدارة الجديد لمركز الرياض الذي أعيد تشكيله مؤخراً. وبحث الاجتماع تفعيل مجالات التعاون بين مركز الرياض ومركز إكسبو الشارقة، وسبل تطوير آفاق العمل المشترك بين الجانبين، حيث جرى استعراض مقترح توقيع اتفاقية تعاون بين المركزين، والاستفادة من أفضل ممارسات وخبرات «إكسبو الشارقة» في تحديث وتطوير مرافق مركز الرياض بشكل كامل، وصقل مهارات العاملين فيه.