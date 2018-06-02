«لوجستية دبي الجنوب» تطلق «مساري»

دبي (الاتحاد)
أطلقت المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، نظام «مساري» الذكي لتسريع عبور البضائع والمركبات، ما يجعل من المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب أول منطقة حرة على مستوى المنطقة تطبق هذا النظام المتطور الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على حركة مرور البضائع والمركبات عبر المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب.
ويأتي نظام «مساري» تتويجاً لجهود المنطقة اللوجستية في اعتماد أحدث التقنيات الذكية في تسهيل ممارسة الأعمال.
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وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، إن المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب تعتبر من أبرز المناطق الحرة الداعمة لقطاع الخدمات اللوجستية في الإمارة، وهي تحتل مرتبة الريادة في توفير الخدمات الذكية المواكبة لاستراتيجية دبي الذكية في تعزيز التحول الرقمي بالخدمات والمبادرات.
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