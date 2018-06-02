«لوجستية دبي الجنوب» تطلق «مساري»

دبي (الاتحاد)

أطلقت المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، نظام «مساري» الذكي لتسريع عبور البضائع والمركبات، ما يجعل من المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب أول منطقة حرة على مستوى المنطقة تطبق هذا النظام المتطور الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على حركة مرور البضائع والمركبات عبر المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب.

ويأتي نظام «مساري» تتويجاً لجهود المنطقة اللوجستية في اعتماد أحدث التقنيات الذكية في تسهيل ممارسة الأعمال.

ويعتبر نظام «مساري» نظاماً ذكياً وآمناً ومتطوراً ومرتبطاً بجمارك دبي وشرطة دبي وغيرها من الهيئات والدوائر الحكومية ذات العلاقة. ويتميز النظام بسرعة إصدار التراخيص، حيث يقلص الفترة الخاصة بإصدار الموافقات من 4 ساعات إلى 10 دقائق فقط، أي بنسبة توفير للوقت بلغت 95.8%، ما يعكس كفاءة وسرعة في إنجاز المعاملات.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي ‏‭ ‬للمنطقة ‬اللوجستية ‬في «‬دبي ‬الجنوب»‬، ‬إن ‬المنطقة ‬اللوجستية ‬في ‬دبي ‬الجنوب ‬تعتبر ‬من ‬أبرز ‬المناطق ‬الحرة ‬الداعمة ‬لقطاع ‬الخدمات ‬اللوجستية ‬في ‬الإمارة، ‬وهي ‬تحتل ‬مرتبة ‬الريادة ‬في ‬توفير ‬الخدمات ‬الذكية ‬المواكبة ‬لاستراتيجية ‬دبي ‬الذكية ‬في ‬تعزيز ‬التحول ‬الرقمي ‬بالخدمات ‬والمبادرات.

وبدوره، أكد عبد الباسط المرزوقي، مدير إدارة العمليات اللوجستية في دبي الجنوب، أن نسبة التحول الذكي في خدمات المنطقة اللوجستية وصلت إلى 80%، حيث نستهدف وصول نسبة التحول الذكي إلى 95% بحلول عام 2020، وإطلاق نظام «مساري» يأتي ضمن هذه الأهداف للارتقاء بأداء المنطقة، وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها للشركات اللوجستية.