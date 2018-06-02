72 % نسبة سعادة المتعاملين في صندوق خليفة خلال عام 2017

أبوظبي (الاتحاد)

انسجاماً مع رؤية حكومة أبوظبي 2030 في إسعاد المتعاملين، وصل مؤشر سعادة المتعاملين في صندوق خليفة لتطوير المشاريع لعام 2017 إلى نسبة 72%.

وقال عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في بيان أمس: نعمل في صندوق خليفة على تقديم أرقى الخدمات وبجودة عالية، بهدف تحقيق التميز من خلال التحسين المستمر في تقديم الخدمات، وبما ينسجم مع دورنا المحوري في دعم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية كـ«رؤية أبوظبي 2030»، و«معادلة إسعاد المتعاملين»، الرامية إلى تحقيق السعادة والرضا والرفاه بين جميع فئات وأفراد المجتمع.

وأضاف «تكللت أعمال الصندوق ومساعيه بالنجاح، حيث وصل عدد متعاملي الصندوق العام الماضي إلى 1285 متعاملاً، بينما بلغ عدد متعامليه خلال الربع الأول من العام الحالي 470 متعاملاً، وهذا يشير إلى ثقة المتعامل ورضاه بالتعامل مع الصندوق».

وأشار إلى التزام الصندوق بتقديم أرقى وأفضل الخدمات، وفق أعلى المعايير العالمية، ومن خلال تدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث التقنيات والأنظمة المتطورة، وتعزيز كفاءتها في الاستماع والاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات المتعاملين كافة.