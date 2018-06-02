تسارع وتيرة تطوير مراكز البيانات داخل الإمارات

يوسف العربي (دبي)

أسهمت توجيهات مصرف الإمارات المركزي للبنوك العاملة في الدولة بتخزين بيانات العملاء والمعلومات الخاصة بجميع الحسابات المصرفية داخل الدولة، وعدم تخزينها في مراكز بالخارج، في مضاعفة استثمارات شركات التكنولوجيا لتطوير مراكز بيانات جديدة داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحفزت القرارات التوجيهية للمصرف المركزي، عدداً من شركات التكنولوجيا العالمية على تطوير مراكز بيانات جديدة في الإمارات، وزيادة الطاقات الاستيعابية بمراكزها القائمة داخل الدولة لتلبية متطلبات البنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالسوق المحلية.

وأعلنت شركة «مايكروسوفت» عن إطلاق مركزي بيانات جديدين للمرة الأولى داخل دولة الإمارات تغطي منطقة الشرق الأوسط، وسوف تعمل على تقديم خدماتها السحابية من أجل تمكين المؤسسات والحكومات والشركات ولتحقيق المزيد من الأعمال وإتاحة فرص غير مسبوقة في المنطقة، كما أعلنت «إي هوستينج داتافورت» عن اعتزامها التوسع في السوق المحلي.

وقال سيد حشيش، المدير العام الإقليمي لدى شركة مايكروسوفت الخليج، إنه تم تطوير مركزي البيانات الجديدين لتلبية الطلب المتزايد على تخزين واستضافة البيانات في المنطقة، مؤكداً أن المركزين يتوافقان مع جميع الاشتراطات والمعايير المحلية الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي، ما يجعلها جاهزة لتلبية طلبات البنوك والمؤسسات في جميع القطاعات.