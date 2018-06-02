«طيران الإمارات» تطلق خدمة يومية من دون توقف بين دبي ونيوارك

دبي (الاتحاد)

أطلقت ‬طيران ‬الإمارات ‬خدمة ‬يومية ‬جديدة ‬بين ‬دبي‭ ‬ونيوارك الأميركية، ‬معززة ‬بذلك ‬رحلاتها ‬اليومية ‬التي ‬تسيرها ‬إلى ‬هذا ‬المطار ‬عبر ‬العاصمة ‬اليونانية ‬أثينا.‭

وتشغل طيران الإمارات طائرة بوينج ‏B777-300ER ‬لخدمة ‬الرحلة ‬الجديدة، ‬بتقسيم ‬الدرجات ‬الثلاث: ‬8 ‬أجنحة ‬خاصة ‬في ‬الأولى، ‬و42 ‬مقعداً ‬في ‬درجة ‬رجال ‬الأعمال، ‬و306 ‬مقاعد ‬في ‬الدرجة ‬السياحية. ‬وتغادر ‬رحلة ‬طيران ‬الإمارات ‬المباشرة «‬ئي ‬كيه ‬223» ‬دبي ‬في ‬الساعة ‬3:00 ‬فجراً، ‬وتصل ‬إلى ‬نيوارك ‬في ‬الساعة ‬9:00 ‬صباحاً. ‬أما ‬رحلة ‬العودة «‬ئي ‬كيه ‬224»‬، ‬فتغادر ‬مطار ‬نيوارك ‬ليبرتي ‬الدولي ‬في ‬الساعة ‬11:50 ‬صباحاً، ‬وتصل ‬إلى ‬دبي ‬في ‬الساعة ‬8:20 ‬من ‬صباح ‬اليوم ‬التالي. ‬

وتعزز ‬الخدمة ‬اليومية ‬الجديدة ‬الرحلة ‬الحالية، ‬حيث ‬توفر ‬للمسافرين ‬خيار ‬الوصول ‬صباحاً ‬إلى ‬نيوارك ‬ومغادرتها ‬أيضاً ‬في ‬الصباح.

وتتيح رحلة طيران الإمارات المباشرة للمسافرين من نيوارك مزيداً من خيارات مواصلة السفر إلى وجهات عالمية، وخصوصاً إلى أفريقيا والشرق الأقصى وشبه القارة الهندية. وشملت أبرز وجهات المسافرين من نيوارك في العام الماضي شنغهاي وهونج كونج وطوكيو ومومباي ونيودلهي وبيروت ودبي وأديس أبابا. كما يستفيد المسافرون من إمكانية الوصول إلى 90 وجهة بفضل اتفاقية الرمز المشترك بين طيران الإمارات وفلاي دبي، وتشمل هذه الوجهات كاتماندو والإسكندرية وزنجبار.