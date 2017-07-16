عمال بناء يعثرون على قذيفة مدفع عمرها 250 عاماً!



تاريخ النشر: الأحد 16 يوليو 2017 أبوظبي (الاتحاد نت) عثر عمال بناء في كندا على قذيفة مدفعية عملاقة أثناء حفرهم في موقع للبناء في منطقة كيبيك، لكنهم لم ينزعجوا ويتصلوا بفرق الطوارئ على الفور بل فعلوا ما يفعله أي شخص آخر في هذا العصر..

لقد فتحوا على الفور تطبيقات مثل سناب شات وانستجرام لالتقاط الصور التذكارية مع القذيفة التي تزن 200 رطل وأطلقتها المدفعية البريطانية خلال معركة مع القوات الفرنسية بالمنطقة عام 1759. وذكرت صحيفة (تيليجراف) البريطانية أنهم لم يكتفوا بهذا فحسب بل قاموا بجر القذيفة على الأرض لنقلها لموقع أفضل للتصوير.



وأدرك العمال كم هم محظوظون عندما جاء عالم آثار لفحص القذيفة وأخبرهم أنها لا تزال نشطة ومعبأة بالبارود وتتمتع بالقدرة التفجيرية نفسها التي كانت عليها عندما أطلقت قبل 250 عاماً. واستدعت السلطات فريقاً من خبراء المفرقعات لإبطال مفعول القذيفة.



... وقال خبير المفرقعات سيلفان تروديل في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية: «مع مرور الوقت، وصلت الرطوبة إلى داخلها وقللت من احتمال انفجارها، ولكن لا يزال هناك خطر».... المزيد