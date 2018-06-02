«كهرباء دبي» تدعو الجمهور لتركيب ألواح كهروضوئية

دبي (الاتحاد)

جددت هيئة كهرباء ومياه دبي دعوتها المواطنين والمقيمين في إمارة دبي للاستفادة من مبادرتها الذكية «شمس دبي»، لا سيما عقب النجاح اللافت الذي حققته المبادرة منذ إطلاقها، والإقبال الكبير من قبل الجمهور للاستفادة منها. وتشجّع «شمس دبي» أصحاب المباني والمنازل على تركيب ألواح كهروضوئية فوق سطوح المباني لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربطها بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «تمثل (شمس دبي) فرصة فريدة لسكان إمارة دبي لتحويل مبانيهم إلى مبانٍ أكثر استدامة تسهم في تخفيض البصمة الكربونية للإمارة، وزيادة نسبة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الصديق للبيئة في دبي بحلول عام 2030».