نجاة شاب صدمته سيارة أثناء مشاهدته التلفاز في المنزل !

أبوظبي (الاتحاد نت)

نُقل شاب يبلغ من العمر 26 عاما إلى مستشفى في مدينة برمنجهام البريطانية بعدما صدمته سيارة من طراز (بي.إم.دبليو).

إلى هنا لا يوجد شيء غريب في هذا الخبر، لكن ما لا تعرفه عزيزي القارئ أن الحادث وقع بينما كان الشاب الذي يدعى أمين جليلي يشاهد التلفاز وهو يجلس على أريكة في غرفة المعيشة بمنزل شقيقته.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن السيارة بيضاء اللون اصطدمت بجدار المنزل في الساعات الأولى من فجر أمس السبت وحطمته وهو ما تسبب في إصابة أمين.

ونقل الشاب إلى مستشفى الملكة إليزابيث في برمنجهام لعلاج إصابات خفيفة في عنقه وظهره.

ولا تزال الشرطة تبحث عن سائق السيارة. وقال شهود عيان إن السيارة اصطدمت بشجرة في حديقة المنزل قبل أن ترتطم بجدار المنزل.