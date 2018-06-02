%28 نمو عدد الشركات المسجلة في «حرة عجمان» بالربع الأول

عجمان (الاتحاد)

تحتضن منطقة عجمان الحرة الحرة 12362 شركة حتى نهاية الربع الأول من عام 2018، بارتفاع نسبته 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث جذبت العديد من الشركات العاملة في مختلف القطاعات، كقطاع التجارة والخدمات وصناعة المجوهرات، والاستشارات وغيرها.

واستقطبت 783 شركة جديدة، خلال الربع الأول من العام الجاري في مختلف أنواع الأنشطة، مثل قطاع التجارة «الاستيراد والتصدير»، ويمثل نسبة 46%، و9% للقطاع الخدمي، بينما استحوذ نشاط تجارة الذهب والألماس على نسبة 3% من إجمالي الأنشطة المسجلة الجديدة.

وقالت فاطمة محمد سالم، مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف، في بيان أمس، إن تنامي القطاع الصناعي والتجاري في الإمارة والذي أسهمت به منطقة عجمان الحرة مساهمة مباشرة عادت بالنفع على اقتصاد الإمارة بشكل عام وموازنتها العامة، في الوقت الذي سجلت فيه المنطقة نمواً بواقع 28% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضافت: تقدم منطقة عجمان الحرة باقة من أفضل الخدمات الجديدة والمبتكرة التي من شأنها أن تجذب الشركات الاستثمارية من مختلف المجالات، فضلاً عما تقدم من بنيّة تحتية شاملة، وحلول ذكيّة للتحديات والمشكلات التي تواجهها، وما تبرمه من شراكات استراتيجية مع كلا القطاعين العام والخاص، وسن التشريعات المناسبة التي تسهل عملية الاستثمار أمام رواد الأعمال.