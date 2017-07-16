جاكارتا تهدد بحظر «تيليغرام» بسبب مواد متعلقة بالإرهاب

جاكرتا (أ ف ب)







حجبت إندونيسيا الموقع الإلكتروني لخدمة رسائل «تيليغرام» الواسعة الانتشار، وهددت بفرض حظر كامل على التطبيق بسبب المواد المرتبطة بـ «الإرهاب» التي يتضمنها، بحسب الحكومة. وأفادت وزارة الاتصالات أن «الكثير من القنوات في الخدمة تضم مواد مرتبطة بالتطرف والإرهاب.. ونصائح من أجل تجميع القنابل وشن هجمات» وهو ما يستدعي حظرها.



ويأتي الحظر الجزئي في وقت تعاني البلاد من سلسلة من الاعتداءات، بما فيها هجوم شنه عنصر في الشرطة قيل إنه نزع إلى التطرف بعد قراءته مواد تحث على التشدد على «تيليجرام». وحظرت الحكومة حتى الآن الوصول إلى التطبيق عبر الحاسوب إلا أنها تستعد لفرض حظر كامل عليه.

وأكدت وزارة الاتصالات في بيان صدر ليل الجمعة «نحضر حاليا عملية لإغلاق تطبيق تيليغرام بالكامل في أنحاء إندونيسيا في حال لم يقدم إجراءات تشغيل معيارية للتعاطي مع المواد المنتهكة للقانون».

