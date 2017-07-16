جاكارتا تهدد بحظر «تيليغرام» بسبب مواد متعلقة بالإرهاب

جاكرتا (أ ف ب)
حجبت إندونيسيا الموقع الإلكتروني لخدمة رسائل «تيليغرام» الواسعة الانتشار، وهددت بفرض حظر كامل على التطبيق بسبب المواد المرتبطة بـ «الإرهاب» التي يتضمنها، بحسب الحكومة. وأفادت وزارة الاتصالات أن «الكثير من القنوات في الخدمة تضم مواد مرتبطة بالتطرف والإرهاب.. ونصائح من أجل تجميع القنابل وشن هجمات» وهو ما يستدعي حظرها.
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وأكدت وزارة الاتصالات في بيان صدر ليل الجمعة «نحضر حاليا عملية لإغلاق تطبيق تيليغرام بالكامل في أنحاء إندونيسيا في حال لم يقدم إجراءات تشغيل معيارية للتعاطي مع المواد المنتهكة للقانون».