احتفالات رمضان تنثر البهجة في شوارع القاهرة

أحمد السعداوي (أبوظبي)

رمضان في مصر، له نكهة خاصة تميزه عن مظاهر وطقوس رمضان في سائر بلدان العالم، للثراء اللافت في احتفاء المصريين بالشهر الكريم خاصة في القاهرة، والذي يبدأ قبلها بنحو أسبوعين تقريباً، بحسب الدكتورة لبنى الكناني، أستاذ الإعلام بكلية الخوارزمي الدولية في أبوظبي، حيث يشرع الشباب والفتيان في شوارع وأزقة القاهرة في عمل زينات رمضان من قصاصات الأوراق الملونة.

«وحوي يا وحوي»

وتورد الكناني، أن أيقونة هذه المظاهر العتيقة في القاهرة، هو فانوس رمضان الذي يكاد يظهر في كافة شوارع وأزقة وحواري القاهرة بأحجام مختلفة، متوسطاً شوارعها ومعلقاً بأحبال وخيوط قوية تحميه من تيارات الهواء أو عبث الصغار. والفانوس ليس حصرياً على زينة الشوارع فقط، بل ينتشر داخل البيوت وفي مداخلها وفي البلكونات في تظاهرة اجتماعية فريدة يتميز بها المصريون في هذا الشهر.

وتمتلئ المحال بأنواع مختلفة وأحجام وأسعار متباينة لتلبي حاجة الجميع، ويستطيع كافة أولياء الأمور شراء الفوانيس لتزيين منازلهم وإدخال الفرحة والسرور على الصغار الذين يحملون هذه الفوانيس ويدورون على الأهل والجيران بفرح وسعادة قائلين: «وحوي يا وحوي.. إياحا.. وكمان وحوي.. إياحا» وهي كلمات متوارثة من قرون بعيدة اختلف في مصدرها ولكن اعتاد الصغار غنائها في ليالي شهر رمضان، كما يغنون أيضاً «حالو يا حالو رمضان كريم يا حالو أدونا العادة ربى يخليكم حبة وزيادة»، حيث يقوم أهل المنزل بإعطائهم قليلاً من الحلوى أو النقود لإدخال السرور عليهم.