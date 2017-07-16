فنزويلا: المعارضة تنظم استفتاء ضد مادورو

كراكاس (أ ف ب)
تنظم المعارضة الفنزويلية استفتاء شعبيا رمزيا اليوم ضد الرئيس نيكولاس مادورو ومشروعه تعديل الدستور، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على التظاهرات العنيفة في هذا البلد الذي يتخبط في أزمة سياسية.
وتقول المعارضة إن الهدف من هذا الاستفتاء الذي تصفه السلطات بأنه «عصيان مدني» وسيجرى دون موافقتها، هو تجسيد لرفض الناس الجمعية التأسيسية المقبلة. ويؤكد معهد «داتاناليسيس» لاستطلاعات الرأي، أن حوالى 70% من الفنزويليين يعارضون الجمعية التأسيسية، وأن 80% ينتقدون حكم مادورو لفنزويلا التي أدت التظاهرات المستمرة منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر، إلى توقف جزئي لدورة الحياة فيها، وسقوط 95 قتيلا.
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وستكون مهمة الجمعية التأسيسية التي يريدها الرئيس مادورو، وسينتخب أعضاؤها الـ 545 في 30 يوليو، تعديل الدستور المطبق لتأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي لفنزويلا، كما قال.
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لذلك ينظم هؤلاء، تعبيرا عن احتجاجهم الاستفتاء الشعبي الرمزي حول هذه الجمعية التأسيسية في 1600 مكتب تصويت في أنحاء البلاد.
وقالت ممرضة في التاسعة والعشرين من عمرها «لست أبالي، أنا متعبة لأني لم أجد مواد غذائية وأدوية، وراتبي لا يكفي. إننا نناضل من أجل البلد الذي نريده».
وقد حصلت الأزمة السياسية على خلفية تراجع أسعار النفط الذي يؤثر منذ 2014 على الاقتصاد الذي يؤمن «الذهب الأسود» 95% من العملات الصعبة. وتتوافر لفنزويلا أكبر احتياطات نفطية في العالم.