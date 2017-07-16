أفغانستان: مقتل 16 متشدداً بغارات

كابول (د ب أ)
قتل 16 مسلحاً، من بينهم أجانب في غارات جوية، استهدفت عناصر «طالبان» وتنظيم «داعش» بإقليم ننجرهار، شرقي أفغانستان. وذكرت الحكومة الإقليمية في ننجرهار، أمس، في بيان، أن سبعة على الأقل من «طالبان»، من بينهم قائدهم خايستا خان، قتلوا وأصيب مسلح آخر في قصف بطائرة من دون طيار بمدينة باتي كوت بالإقليم أمس الأول. وأضاف البيان أن مركبة، تابعة للمسلحين، دُمرت أيضاً، لكن لم يكن هناك أي خسائر في الأرواح بين المدنيين.
وفي بيان منفصل، ذكرت الحكومة الإقليمية أن تسعة على الأقل من «داعش» قتلوا وأصيب خمسة آخرون، خلال عمليات جوية وبرية في منطقة باشر آجام بالإقليم. وأضافت الحكومة أن عدة أجانب، من بينهم باكستانيون وأوزبك، بين القتلى. وذكر المسؤولون المحليون أن المدنيين وأفراد الأمن لم يتكبدوا أي خسائر بشرية، خلال العمليات.
|
وأضاف مسؤولو الأمن أن عناصر طالبان هربوا من المنطقة مصطحبين معهم أفراداً من القوات شبه العسكرية وأسلحة وجثث رجال الشرطة الأربعة. ولم ترد تقارير عن سقوط خسائر بشرية في صفوف طالبان ولا تعليق من الحركة بشأن الحادث بعد.
|
وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشمالية، إن ثلاثة أشخاص، من بينهم بواب المدرسة، أصيبوا في الهجوم الذي وقع فجر أمس في مدرسة «خوجة مشهد». ولم يكن هناك أي طالب موجود بالمدرسة في ذلك الوقت المبكر من الصباح.
وألقى مسؤولون أفغان باللائمة على القوات الأميركية في الغارة الجوية. لكن المتحدث باسم القوات الأميركية، ويليام سالفن، نفى شن أي غارة في قندوز.