تطبيقات تعليمية تنمي مهارات الأطفال



تاريخ النشر: الأحد 03 يونيو 2018 يحيى أبوسالم (دبي) هنالك الكثير من الآباء والأمهات يعتبرون رمضان، هو شهر الراحة والتسلية خلال السنة، فمنهم من تجده متابعاً جيداً لكل ما هو جديد على التلفاز من برامج ومسلسلات، ومنهم من تجده لا يقوى على الكلام خلال الصوم، ولا يقوى على الحراك بعد الإفطار.. وهنالك فئة أخرى من الآباء والأمهات من يعتبر رمضان، هو للتعلم والفائدة والعبادة، ومنهم من ينتهز الفرصة لتعليم الأبناء، وإكسابهم مهارات جديدة، خصوصاً أنه ومن الآن وصاعداً، يصادف شهر رمضان الكريم الدوام الدراسي للطلاب في مختلف الدول العربية. أولاً: تطبيقات تعليم القرآن الكريم 1- «عدنان معلم القرآن‎»: من أشهر التطبيقات التفاعلية لتعلم وحفظ القرآن لجزء عمّ والأحرف الهجائية وأكثر من 12 دعاء وحديثاً للأذكار اليومية، وهو موجه للفئات العمرية من 3 سنوات حتى 12 سنة. وتعتمد فكرة التطبيق من حيث إثارة فضول الطفل في حب تعلم القرآن وحفظه من خلال تنوع الخلفيات وتكرار الآيات بصوت الشيخ المنشاوي وصوت طفولي... وغيرها الكثير من الأفكار المميزة التي تحث الأطفال على التعلم، كما أنه متوافق مع أغلب المناهج المدرسية في الدول العربية. التطبيق هو عبارة عن ثلاثة تطبيقات مدمجة في تطبيق واحد، وهي: تحفيظ جزء عم، غرفة الأذكار وأناشيد أحرف الهجاء. هذا ويعمل التطبيق على محاكاة حواس الأطفال السمعية، البصرية والحركية من خلال برنامج تفاعلي مفعم بالألوان الطفولية والأصوات الجذابة، كما يأتي بالشخصية الكارتونية «عدنان» كمرشد طفولي بصوته المتميز والجاذب للأطفال. إلى ذلك التطبيق يمتاز بأسلوب التكرار المتميز في جزئية برنامج القرآن الكريم، حيث قراءة الشيخ المنشاوي ثم تكرار الأطفال خلفه، بالإضافة إلى أنه يأتي بألوان جميلة لخلفيات كل سورة في القرآن ليتمكن الطفل من تمييز السور وتذكر ألوانها وحفظ ملامحها. 2 - «معلم القرآن للأطفال‎»: ... المزيد