وجوه لمعت في دراما رمضان



تاريخ النشر: الأحد 03 يونيو 2018 وجوه جديدة برزت في دراما رمضان هذا العام، وحصدت ردود أفعال إيجابية على أدوارها، أبرزهم الفنان محمد علي رزق الذي استطاع ببراعة تقديم شخصية «مايكل» الشاب المسيحي الذى يعمل في «بنك» في مسلسل «أيوب» لبطله مصطفى شعبان، حيث أظهر العلاقة الوطيدة بين المسيحي والمسلم، فظل مايكل أوفى صديق لأيوب في الوقت الذي يتلقى فيه الطعنات من أقرب الناس إليه، ومن ضمن المميزين أيضاً في مسلسل «ضد مجهول» الفنان محمد جمعة الذي يقدم شخصية محامٍ يجيد كل أنواع الاحتيال بطرق ملتوية، ويستخدم كل الأساليب غير المشروعة في عمله كمحامٍ، وفي الأعمال الكوميدية ظهر بقوة أحمد أمين في أولى بطولاته الدرامية في مسلسل «الوصية»، حيث يقدم مع أكرم حسني «ديو» كوميدياً مميزاً، وتظهر بينهما الكيمياء في محاولاتهما المستمرة في تنفيذ وصية الأب الراحل، ومن خلال نجاحهم الكبير الذي حققوه في برنامج saturday night live بالعربي، تم ترشيح كل من عمرو وهبة للمشاركة في بطولة «كلبش2»، وتوني ماهر الذي يقدم دوراً مميزاً في مسلسل «رحيم»، حيث يلعب دور شقيق «رحيم» الذي يلعب دوره ياسر جلال، وميرنا جميل التي برعت في دورها أمام نجوم الكوميديا في مسلسل «ربع رومي»، مقدمة شخصية «ليلى».