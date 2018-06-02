محمد رمضان.. «بطل خارق»



تاريخ النشر: الأحد 03 يونيو 2018 رغم نسبة المشاهدة العالية التي يحققها مسلسل «نسر الصعيد» لبطله الفنان محمد رمضان، خصوصاً عبر موقع «يوتيوب»، محققاً 58 مليون مشاهدة، وبذلك يكون أعلى إجمالي مشاهدات للحلقات العشر الأولى في رمضان هذا العام، إلا أن هناك من انتقد العمل على أن رمضان يقدم نموذجاً خيالياً لضابط الشرطة من عينة «البطل الخارق»، حيث تدور أحداثه حول ضابط الشرطة «زين» الذي يجسده رمضان، والذي يدخل في مواجهة شرسة مع «هتلر» الذي يجسده سيد رجب، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة للآثار والسلاح وغيره، فيشتد الصراع بين الاثنين، ويحاول كل منهما الإيقاع بغريمه. وكأن رمضان لم يستوعب الدرس ويصر على المبالغة في الشخصيات الخارقة التي يقدمها، والأمر لا يختلف كثيراً عن الانتقادات التي تعرض لها مسلسله «الأسطورة» من قبل.