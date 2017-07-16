قصف تركي يدمي «قسد» في معسكر بعفرين

عواصم (وكالات)

أفادت قناة «الميادين» الفضائية المقربة من النظام الأسد أمس، بعبور أكثر من 150 آلية عسكرية أميركية بكامل طواقمها، من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية عبر منفذ فيشخابور الحدودي بين البلدين. ونقلت القناة عن مصدر لم تحدده، قوله إن الآليات ترافقها للمرة الأولى 5 مروحيات أباتشي تابعة للجيش الأميركي، وسيارات مدنية، دون أن تورد تفاصيل إضافية. من جهته، أعلن المرصد السوري الحقوقي أن 8 مدنيين على الأقل وهم 6 أطفال وسيدتان، لقوا حتفهم بضربات جوية طالت عدداً من المنازل في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة «داعش» بريف دير الزور.

من جانب آخر، سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية» جراء قصف مدفعي تركي استهدف معسكر كريلا للتدريب التابع لهذه القوات، على أطراف مدينة عفرين، بمحافظة حلب. وفيما يواصل الجيش التركي الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه ولاية كيليس التركية المقابلة لمنطقة عفرين التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية والمعروفة بـ«قسد»، رجحت مصادر إعلامية دخول قوافل إلى القاعدة التركية قرب منطقة أعزاز شمال سوريا.

بالتوازي، أفادت قناة «ال بي سي 1» التلفزيونية بأن الطيران الحربي التابع للنظام السوري قصف مجدداً أمس، جرود بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا، حيث يتمركز مسلحون معظمهم من الأراضي السورية. وأشارت القناة إلى أن غارات كثيفة استهدفت مواقع «لجبهة فتح الشام» وهي «النصرة» سابقاً، موضحة أن هذه الغارة هي رابع عملية قصف جوي سوري خلال أسبوع واحد. وفي سياق متصل، كشف وكالة «دفاع برس» التابعة لهيئة الأركان الإيرانية، أمس مقتل المدعو بهرام مهرداد، القيادي بمليشيات «الباسيج» التابعة «للحرس الثوري»، في معارك بسوريا. ويشغل مهرداد منصب قائد «الشعبة 257» بهذه المليشيات الفالتة.