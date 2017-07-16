قصف تركي يدمي «قسد» في معسكر بعفرين

عواصم (وكالات)
أفادت قناة «الميادين» الفضائية المقربة من النظام الأسد أمس، بعبور أكثر من 150 آلية عسكرية أميركية بكامل طواقمها، من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية عبر منفذ فيشخابور الحدودي بين البلدين. ونقلت القناة عن مصدر لم تحدده، قوله إن الآليات ترافقها للمرة الأولى 5 مروحيات أباتشي تابعة للجيش الأميركي، وسيارات مدنية، دون أن تورد تفاصيل إضافية. من جهته، أعلن المرصد السوري الحقوقي أن 8 مدنيين على الأقل وهم 6 أطفال وسيدتان، لقوا حتفهم بضربات جوية طالت عدداً من المنازل في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة «داعش» بريف دير الزور.
من جانب آخر، سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية» جراء قصف مدفعي تركي استهدف معسكر كريلا للتدريب التابع لهذه القوات، على أطراف مدينة عفرين، بمحافظة حلب. وفيما يواصل الجيش التركي الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه ولاية كيليس التركية المقابلة لمنطقة عفرين التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية والمعروفة بـ«قسد»، رجحت مصادر إعلامية دخول قوافل إلى القاعدة التركية قرب منطقة أعزاز شمال سوريا.
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