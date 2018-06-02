شيري عادل: «السهام المارقة».. يفضح أكاذيب ودموية «داعش»

محمد قناوي (القاهرة)

تطل الفنانة المصرية الشابة شيري عادل على جمهور الدراما الرمضانية عبر شاشة تليفزيون أبوظبي في تجربة درامية تعتبرها «واجبا»، من خلال مسلسل «السهام المارقة» من إنتاج أبوظبي للإعلام، بقصد رصد بدايات تنظيم «داعش» المتطرف، وتعرية أفعاله. وتدور أحداثه في مدينة عربية جرى احتلالها من قبل مليشيات جماعة إرهابية، حيث تحاول شخصيات المسلسل التأقلم للنجاة تحت حكم دموي متطرف.

إلى ذلك، تقول شيري «المسلسل نقطة تحول لي في الدراما المصرية خاصة والعربية عامة فهو يناقش قضية مهمة في المجتمع العربي، حيث يكشف ضعف الأفكار المليئة بالإجرام والكراهية التي بنيت على استغلال سوء الظروف التي يعيشها الأفراد بهدف تجنيدهم، وسط ظروف دموية شديدة التي لا تتوافق إطلاقاً مع القيم الإسلامية السمحة»، مؤكدة أن مشاركتها في العمل تصب في جهود اقتلاع الفكر المتطرف من المنطقة.

وتضيف أن كتّاب ‬سيناريو ‬المسلسل، الذي أخرجه ‬محمود ‬كامل، ‬الأشقاء ‬محمد ‬وخالد ‬وشيرين ‬دياب، استخدموا تكنيكا جديدا على الدراما العربية سواء في التصوير أو في طريقة الطرح، متوقعة أن يكون للعمل وقع جيد على الجمهور.

وتشير شيري إلى أنها «اعتذرت عن الكثير من الأعمال التي عرضت عليها بسبب التركيز في«السهام المارقة»، الذي احتاج إلى مجهود كبير»، موضحة أنها تمثل شخصية فتاة مسيحية، يأسرها أعضاء في «داعش»، ويجبرونها على اعتناق الإسلام للمحافظة على حياتها، ما ‬يلقي ‬الضوء على ‬طبيعة ال‬تنظيم ‬الإرهابي، ‬وكيف ‬تعامل ‬السبايا ‬عندهم.