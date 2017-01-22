«كهرباء الشارقة» تستقبل 20 ألف طلب توصيل خدمات خلال 2016

لمياء الهرمودي (الشارقة)

استقبلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال عام 2016 أكثر من 20 ألف طلب لاعتماد مخططات وتوصيل الخدمات الدائم والمؤقت خلال عام 2016 منها 12 ألفاً و931 طلباً لاعتماد مخططات وتصاميم المشاريع و6 آلاف و686 طلباً لتوصيل الخدمات الدائم و856 طلباً للتوصيل المؤقت للمباني التجارية والسكنية والصناعية في الشارقة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تنفذ خطة لتطوير شبكات ومحطات توزيع الكهرباء في كافة مناطق إمارة الشارقة بحيث لا تستغرق الفترة المحددة لتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية في كافة مناطق بإمارة الشارقة سوى أيام قليلة بعد استلام طلبات توصيل الكهرباء.

وأكد أن الهيئة تسعى من خلال التخطيط السليم والاعتماد على أفضل النظم العالمية لتطوير شبكة الكهرباء إلى القضاء نهائياً على قوائم الانتظار وتوصيل التيار الكهربائي لأي مشروع فور الانتهاء منه، دون أي تأخير بشرط الالتزام الملاك الكامل بشروط الأمن والسلامة.

وأوضح الليم أن الهيئة وضعت معايير لتوصيل الكهرباء للمشاريع المختلفة وتم التنسيق مع 200 من مكاتب الاستشارات الهندسية للانضمام لفريق الطاقة بهدف تفعيل الشراكة الإستراتيجية لوضع وتطبيق المعايير والمتطلبات والآليات الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة الذكية في إمارة الشارقة بهدف التطوير ومواكبة التغيرات العالمية وتطبيق أفضل أنظمة ترشيد الاستهلاك العالمية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استراتيجية واضحة لتحقيق التميز والريادة.

وأشار إلى أن العمل الجاد والتخطيط القائم على العلم والمعرفة هما السبيل لاستمرار مسيرة البناء والتطوير التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على أرض الإمارة والتي تظهر نتائجها بوضوح من خلال ما نشاهده من طفرات إنمائية وإنجازات رائدة في جميع المجالات وبمزيد من الجهد والتكاتف تستمر المسيرة ونحافظ على المكتسبات التي تحققت لصالح المواطنين والمقيمين على أرض الشارقة.

وأكد الليم أن الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة تعمل على تطوير محطات الإنتاج وشبكات التوزيع بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية ومراكز الأبحاث والجامعات، مشيراً إلى أن الهيئة أدخلت الكثير من التطوير، واستخدمت احدث التقنيات في أساليب العمل من منطلق حرصها على توفير بيئة عمل أفضل تضمن تواصل واستمرار علاقتها مع مكاتب الاستشارات الهندسية، مع تفعيل مشاركتهم لتطوير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات العالمية خاصة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه حيث تستهدف خطة الهيئة الاستراتيجية لعام 2020 ترشيد الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 30%.

وأشار إلى أن الهيئة تركز على القطاع السكني الذي يمثل 72% من قيمة الاستهلاك بينما القطاعات الأخرى سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية تمثل 28%.

وبدورها أوضحت مريم عبيد بن هاشم، مدير إدارة الخدمات المشتركة، إن طلبات التوصيل التي استقبلتها الإدارة خلال عام 2016 تضمنت 12931 طلب اعتماد مخططات وتصاميم المشاريع تشمل 5280 طلب اعتماد مخططات كهرباء و3783 طلب اعتماد مخططات مياه و3868 طلب اعتماد مخططات الغاز الطبيعي وفيما يخص طلبات التوصيل الدائم استقبلت الهيئة عدد 6686 طلبا خلال عام 2016 تشمل 2840 طلب توصيل دائم للكهرباء و2777 للمياه و1069 للغاز الطبيعي أما فيما يخص طلبات التوصيل المؤقت استقبلت إدارة الخدمات المشتركة عدد 856 طلبا خلال عام 2016 منها 364 طلب توصيل مؤقت للكهرباء وعدد 510 للمياه، وضمن الخدمات والتسهيلات المتميزة التي تقدمها إدارة الخدمات المشتركة للمتعاملين نفذت الهيئة 301 طلب لتعجيل تاريخ التوصيل وكما تم تقسيط رسوم التوصيل لعدد 277 طلبا لتوصيل الخدمات للمشروعات الجديدة.