فنانون متعددو الوجوه في رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)
دافع فنانون يشاركون في سباق الدراما الرمضاني بأكثر من مسلسل، عن وجودهم في أكثر من عمل، مؤكدين أنهم يختارون ما يناسبهم من أدوار جديدة ومختلفة يقومون بتجسيدها على مدار العام، وأن مسألة العرض خلال شهر رمضان أو بعيداً عنه لا علاقة لهم بها؛ لأنها تتوقف على ظروف الإنتاج والتسويق.
ومن هؤلاء صلاح عبدالله، الذي يشارك في بطولة مسلسل «عوالم خفية» أمام عادل إمام، ويجسد فيه شخصية «دراز أبوالمعاطي» رئيس التحرير إحدى الصحف المعارضة. وقال، إنه يشارك إلى جانب «عوالم خفية» في مسلسلين يعتبر دوريه فيهما بمثابة ضيف شرف، الأول «سك على اخواتك»، ويجسد فيه شخصية والد الشاب الذي يجسد دوره علي ربيع، والذي يموت بعد الحلقة الخامسة، والثاني «كلبش 2» أمام أمير كرارة، ويجسد فيه شخصية أب ضرير لابن متزوج ولديه طفل، ويتولى الأب رعاية زوجة الابن والحفيد. وقال إنه كان مقرراً أن يشارك في مسلسلين آخرين خرجا من السباق لأسباب تسويقية، وهما «خط ساخن» أمام سلاف فواخرجي وحسين فهمي، و«بركة» أمام عمرو سعد.
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وقال فتحي عبدالوهاب، إن الاختلاف في الشكل والمضمون وراء مشاركته في ثلاثة مسلسلات رمضانية، حيث يجسد في «عوالم خفية» أمام عادل إمام شخصية ضابط في الأمن الوطني، وفي «أبوعمر المصري» أمام أحمد عز، بشخصية رجل أعمال فاسد، وعامل في بنسيون يرتبط بعلاقة مع بطلة الأحداث في «ممنوع الاقتراب أو التصوير» أمام زينة. وقال إن دوره في «ربع رومي» أمام مصطفى خاطر ضيف شرف.
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