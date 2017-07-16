الجزائر:حرائق الغابات تلتهم 1000 هكتار في يومين

الجزائر (أ ف ب)

قضت الحرائق التي نشبت في مناطق مختلفة من الجزائر خلال الساعات الـ48 الماضية على أكثر من 1000 هكتار من الغابات، كما أتلفت محاصيل زراعية وأشجاراً مثمرة، حسب حصيلة قدمتها الحماية المدنية أمس السبت.

وذكرت مديرية الحماية المدنية في بيان أن «خلال الساعات الـ48 الماضية تم إخماد 97 حريقاً في الغابات تسببت بإتلاف 1082.5 هكتار»، مشيرةً إلى أن الحرائق تسببت أيضاً في إتلاف «49 هكتاراً من محاصيل القمح و1633 شجرة مثمرة».

وفي حصيلة سابقة، ذكرت مديرية الغابات أن الحرائق تسببت في إتلاف أكثر من 1500 هكتار خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 يوليو، حسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية. وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية أن الحرائق تسببت في وفاة شخصين على الأقل في ولاية تيزي أوزو منذ بداية اندلاع الحرائق التي اندلعت في مناطق شمال البلاد.

وأكد العقيد فاروق عاشور مساعد مدير الحماية المدنية، في تصريح لوكالة فرنس برس «لم تسجل أي وفاة بسبب الحرائق في كامل التراب الوطني، وأن الوفيات قد تكون تزامنت مع اندلاع الحرائق، لكنها لم تكن مرتبطة بها بشكل مباشر». وشهدت الجزائر خلال الأسبوع الماضي موجة حر شديدة، حيث وصلت الحرارة إلى 40 درجة في المناطق الساحلية، و44 درجة في المناطق الداخلية.