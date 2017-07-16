تونس: اعتقال 4 إرهابيين من أنصار «داعش»

ساسي جبيل (تونس)

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني في أسواق المدينة العتيقة في العاصمة تونس من إيقاف 4 عناصر تكفيرية للاشتباه في انضمامهم إلى تنظيمات إرهابية. وبينت الأبحاث وفق بيان وزارة الداخلية التونسية مع اثنين منهم تواصلهما مع قيادات إرهابية موجودة في ليبيا وسوريا، كما تم حجز حواسيب تحمل تدوينات تثبت مبايعة المظنون فيهم لتنظيم داعش الإرهابي. وأضاف البيان إحالة الموقوفين الأربعة على أنظار الوحدة الوطنية الأولى لمكافحة الإرهاب «بالقرجاني» في العاصمة تونس لمواصلة التحقيقات معهم.

من جانب آخر، طلبت قيادة القوات البحرية الجزائرية من نظيرتها التونسية التنسيق الأمني بينهما والتكثيف من إجراءات البحث عن ضابط سام في القوات البحرية الجزائرية برتبة عميد فُقد في عرض البحر قبل 3 أسابيع بنواحي شاطئ مدينة «القالة» الحدودية. وأشارت الصحف والمواقع التونسية أمس السبت، نقلاً عن جريدة «الخبر» الجزائرية أن الوحدات البحرية الجزائرية والتونسية تواصلان رحلة البحث عن العسكري المفقود من شواطئ مدينة «عنابة» الحدودية مع تونس، وحتى مدينة طبرقة الحدودية مع الجزائر.

ويشار إلى أن عقيداً في القوات البحرية الجزائرية يبلغ من العمر 43 عاماً كان قد اختفى في ظروف غامضة على الحدود البحرية مع تونس. وأوفدت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس الأول الجمعة، لجنة تحقيق يقودها مسؤول عسكري رفيع إلى الحدود البحرية مع تونس من أجل التحري بشأن فقدان عقيد القوات البحرية.

وقالت مصادر أمنية حسب ما نشرته الصحف والمواقع التونسية إن الضحية يعمل في منصب مهم في قيادة أركان الجيش الجزائري في العاصمة، وجرى الإعلان عنه ضمن المفقودين منذ أن خرج على متن زورقه في نزهة بحرية بشاطئ الحناية منذ مساء الأربعاء الماضي إلا أنه لم يعد.

وفور صدور البيان الذي تقدمت به عائلته إلى السلطات الأمنية في ولاية الطارف شرق الجزائر، فرضت القيادة العسكرية حالة استنفار قصوى على طول الشريط الساحلي الممتد من محافظة عنابة إلى مدينة القالة المتلاصقة بحريًا مع ساحل طبرقة التونسية. وتقوم فرق أمنية ومدنية من الغطاسين التابعين لقوات خفر السواحل والدفاع المدني بحملة بحث واسعة النطاق في عرض البحر، مع تضارب الأنباء حول مصير الضحية.وامتد التحقيق الأمني والقضائي بشأن حادثة الاختفاء الغامض للعقيد، إلى نشاط عصابات تهريب المرجان التي تحاول في العادة تنفيذ عمليات استعراضية يقوم بها مجرمون محترفون ومتدربون على الغطس.

وتشهد الحدود الساحلية للجزائر، عدة مناوشات بين السلطات الأمنية وعصابات سرقة الشعاب المرجانية واللؤلؤ ومهربي المرجان الخام والذي يتم تهريبه إلى أوروبا عبر تونس وإيطاليا. ويذكر أن تونس كانت قد وقعت مع الجزائر على مشروع اتفاق للتعاون الأمني والعسكري، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الـ21 للجنة المشتركة الكبرى التونسية الجزائرية، يوم 9 مارس الماضي في تونس.