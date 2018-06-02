فايز السعيد.. عاشق الهريس واللقيمات

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أحياناً ما يدخل الفنان الإماراتي فايز السعيد المطبخ ليشارك أسرته إعداد بعض المأكولات التي يحبها، وكثيراً ما يعد بنفسه طبقه المفضل، خصوصاً أنه من عشاق الهريس واللقيمات في شهر رمضان، نظراً لأن الهريس يحتاج إلى مهارة في الطبخ وسهل الهضم، إلى جانب اللقيمات التي لا يجد صعوبة في إعدادها إطلاقاً، ويحب أكلها مع دبس التمر والقهوة العربي.

وينتظر السعيد قدوم الشهر الكريم بفارغ الصبر كل عام، لكي يجتمع مع عائلته ويلم أسرته على مائدة واحدة، خصوصاً أنه يشعر بالتقصير معهم في باقي شهور العام، بسبب انشغالاته العملية والفنية، ورغم أنه قليل الدخول إلى المطبخ، إلا أنه يحرص على مساعدة أسرته في إعداد الوجبات الرمضانية، وسط أجواء يسودها الراحة والسعادة والحب، ومن الأطعمة التي يعدها السعيد على مائدته الرمضانية في الإفطار، طبق من السلطة، والحليب والتمر، إضافة إلى الهريس والثريد وبعض المأكولات الخفيفة الأخرى التي تضعها زوجته على المائدة، خصوصاً أنه لا يفضل أكل الوجبات الدسمة في رمضان، حتى لا يزداد وزنه، مشيراً إلى أنه بعد تناول وجبة الإفطار، يضع أمامه الطبق المفضل من اللقيمات ليتناوله مع أفراد الأسرة مع القهوة العربي.